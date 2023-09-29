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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Войводина - ИМТ Белград
Войводина - ИМТ Белград: обзор матча 29 сентября 2023
Войводина
29.09.2023, пятница, 19:30
Сербия. Суперлига, 10 тур
2 : 1
Завершен
ИМТ Белград
12'
М. Иванович
73'
М. Иванович
41'
M. Luković
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Войводина - ИМТ Белград
Желтая карточка
L. Rosic
90'
+1
Желтая карточка
М. Лазаревич
89'
87'
Замена
N. Kodžić
️️️️
V. Radočaj
Замена
A. Kajević
️️️️
М. Иванович
77'
76'
Замена
V. Živojinović
️️️️
U. Stamenić
76'
Замена
N. Krstić
️️️️
N. Vukić
ГОЛ! 2:1!
М. Иванович
73'
Замена
N. Campbell
️️️️
Ф. Малбашич
63'
55'
Замена
А. Зуев
️️️️
V. Kijevčanin
52'
Желтая карточка
V. Kijevčanin
41'
ГОЛ! 1:1!
M. Luković
31'
Желтая карточка
N. Savić
ГОЛ! 1:0!
М. Иванович
Пас отдал
M. Índio
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Войводина
25
Лазар Царевич
ВР
33
Lazar Rosic
ЦЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
25
Matheus Índio
ЦП
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
29
Филип Малбашич
ПВ
50
Милан Лазаревич
ЦФ
9
Михайло Иванович
ЦФ
10
Деян Зукич
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
ИМТ Белград
51
Милош Гордич
ВР
4
Nikola Savić
ЦЗ
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
22
Petar Ćirković
ЦЗ
7
Nikola Glišić
ЦЗ
27
Vladimir Radočaj
ЦП
22
Nikola Vukić
ЦП
5
Veljko Kijevčanin
ЦП
40
Uroš Stamenić
ЦП
45
Milos Luković
ЦФ
8
Luka Luković
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Войводина
6
Синиша Таньга
ЦП
91
Лазар Йованович
ЦП
47
Михайло Бутракович
ЦП
93
Неманья Тороман
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
10
Asmir Kajević
ЦФ
11
Norman Campbell
ЦФ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
9
Стефан Вукич
ЦФ
ИМТ Белград
12
Aleksandar Knežević
ВР
1
Bojan Vukmirović
ВР
23
Milan Delević
ЦЗ
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
77
Strahinja Čarapić
ЦП
29
Nikola Kodžić
ЦП
7
Viktor Živojinović
ЦФ
27
Stefan Golubovic
ЦФ
25
Nikola Krstić
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
2-2-1-5
25
Царевич
33
5
Црномаркович
25
22
29
Малбашич
9
Иванович
8
Джорджевич
49
Радулович
10
Зукич
50
Лазаревич
4-4-2
51
Гордич
93
22
7
4
22
5
40
27
8
45
9
Иванович
10
10
9
Иванович
29
Малбашич
11
11
29
Малбашич
27
29
29
27
5
17
Зуев
17
Зуев
5
40
7
7
40
22
25
25
22
Остались в запасе
Войводина
ИМТ Белград
6
Синиша Таньга
ЦП
91
Лазар Йованович
ЦП
47
Михайло Бутракович
ЦП
93
Неманья Тороман
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
9
Стефан Вукич
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
12
Aleksandar Knežević
ВР
1
Bojan Vukmirović
ВР
23
Milan Delević
ЦЗ
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
77
Strahinja Čarapić
ЦП
27
Stefan Golubovic
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Остались в запасе
6
Синиша Таньга
ЦП
91
Лазар Йованович
ЦП
47
Михайло Бутракович
ЦП
93
Неманья Тороман
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
9
Стефан Вукич
ЦФ
Остались в запасе
12
Aleksandar Knežević
ВР
1
Bojan Vukmirović
ВР
23
Milan Delević
ЦЗ
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
77
Strahinja Čarapić
ЦП
27
Stefan Golubovic
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Главный тренер
Небойша Яндрич
Статистика матча Войводина - ИМТ Белград
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Войводина
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Мачва
1 : 5
22.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Войводина
2 : 0
17.10.2026
Раднички 1923
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички
- : -
06.12.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 17 тур
ИМТ Белград
2 : 1
27.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Земун
1 : 1
07.11.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
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