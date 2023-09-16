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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Вождовац - Младост
Вождовац - Младост: обзор матча 16 сентября 2023
Вождовац
16.09.2023, суббота, 20:00
Сербия. Суперлига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Младост
16'
B. Burmaz
48'
N. Vujanović
41'
A. Varjačić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вождовац - Младост
82'
Желтая карточка
J. Tumbasević
66'
Замена
V. Radivojević
️️️️
N. Leković
ГОЛ! 2:1!
N. Vujanović
Пас отдал
M. Nešković
48'
41'
ГОЛ! 1:1!
A. Varjačić
Пас отдал
Ж. Удовичич
37'
Желтая карточка
M. Tomić
Желтая карточка
А. Матич
36'
ГОЛ! 1:0!
B. Burmaz
Пас отдал
M. Nešković
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вождовац
1
Andrija Katić
ВР
24
Вукашин Джурджевич
ЦЗ
33
Filip Damjanović
ЦЗ
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
70
Nikša Vujanović
ЦП
33
Nikola Đuričić
ЦП
6
Алекса Матич
ЦП
8
Богдан Йочич
ЦП
77
Mihajlo Nešković
ЦП
59
Богдан Ващук
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Младост
1
Саша Стаменкович
ВР
18
F. Zunic
ЦЗ
30
Nikola Ćirković
ЦЗ
4
Ivan Milošević
ЦЗ
35
Nikola Leković
ЦЗ
16
Marko Tomić
ЦЗ
33
Жарко Удовичич
ЛВ
17
Aleksandar Varjačić
ЦП
8
Janko Tumbasević
ЦФ
45
P. Friday (pen.)
ЦФ
42
Yacouba Silue
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Вождовац
22
Sergej Bjelica
ВР
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
15
Vuk Bogdanović
ЦЗ
27
Filip Antonijević
ЦЗ
28
Lazar Kojić
ЦП
16
Predrag Medić
ЦП
24
Милян Крпич
ЦП
9
Danilo Teodorović
ЦФ
7
Junior Flemmings
ЦФ
6
Matija Mitrović
ЦФ
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
Младост
99
Zeljko Samčović
ВР
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
19
Дональд Моллс
ОП
27
Vladimir Radivojević
ЦП
90
Veljko Todorovic
ЦП
24
Ognjen Milanović
ЦФ
9
Урош Сремчевич
ЦФ
3-5-2
1
24
Джурджевич
33
5
33
6
Матич
8
Йочич
77
70
11
59
Ващук
3-2-1-1-3
1
Стаменкович
4
35
16
18
30
17
33
Удовичич
42
45
8
35
27
27
35
Остались в запасе
Вождовац
Младост
22
Sergej Bjelica
ВР
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
15
Vuk Bogdanović
ЦЗ
27
Filip Antonijević
ЦЗ
28
Lazar Kojić
ЦП
16
Predrag Medić
ЦП
24
Милян Крпич
ЦП
9
Danilo Teodorović
ЦФ
7
Junior Flemmings
ЦФ
6
Matija Mitrović
ЦФ
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
99
Zeljko Samčović
ВР
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
19
Дональд Моллс
ОП
90
Veljko Todorovic
ЦП
24
Ognjen Milanović
ЦФ
9
Урош Сремчевич
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Остались в запасе
22
Sergej Bjelica
ВР
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
15
Vuk Bogdanović
ЦЗ
27
Filip Antonijević
ЦЗ
28
Lazar Kojić
ЦП
16
Predrag Medić
ЦП
24
Милян Крпич
ЦП
9
Danilo Teodorović
ЦФ
7
Junior Flemmings
ЦФ
6
Matija Mitrović
ЦФ
99
Драган Стоисавлевич
ЦФ
Остались в запасе
99
Zeljko Samčović
ВР
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
19
Дональд Моллс
ОП
90
Veljko Todorovic
ЦП
24
Ognjen Milanović
ЦФ
9
Урош Сремчевич
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Главный тренер
Игор Савич
Статистика матча Вождовац - Младост
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вождовац
Сербия. Суперлига, 7 тур
Вождовац
3 : 2
24.05.2024
Радник
Сербия. Суперлига, 6 тур
ИМТ Белград
1 : 1
18.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 5 тур
Явор
1 : 1
13.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 4 тур
Вождовац
2 : 2
07.05.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 3 тур
Раднички
2 : 0
01.05.2024
Вождовац
Младост
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Црвена Звезда
5 : 1
18.10.2026
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