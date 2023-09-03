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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Младост - Спартак Сб
Младост - Спартак Сб: обзор матча 03 сентября 2023
Младост
03.09.2023, воскресенье, 20:30
Сербия. Суперлига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Спартак Сб
90'
A. Varjačić
66'
В. Убипарип
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Младост - Спартак Сб
ГОЛ! 1:1!
A. Varjačić
Пас отдал
Ж. Удовичич
90'
Замена
P. Friday (pen.)
️️️️
V. Radivojević
69'
Замена
Д. Моллс
️️️️
M. Tomić
69'
66'
ГОЛ! 0:1!
В. Убипарип
66'
Пенальти не реализован!
В. Убипарип
Желтая карточка
N. Leković
57'
46'
Замена
В. Убипарип
️️️️
A. Todoroski
45'
Желтая карточка
В. Прийович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Младост
1
Саша Стаменкович
ВР
30
Nikola Ćirković
ЦЗ
4
Ivan Milošević
ЦЗ
35
Nikola Leković
ЦЗ
16
Marko Tomić
ЦЗ
33
Жарко Удовичич
ЛВ
17
Aleksandar Varjačić
ЦП
27
Vladimir Radivojević
ЦП
8
Марко Величкович
ЦП
42
Yacouba Silue
ЦФ
8
Janko Tumbasević
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Спартак Сб
1
Александр Вулич
ВР
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
33
Владимир Прийович
ЦЗ
44
Владан Видакович
ОП
5
Алекса Джурасович
ЦП
28
Лука Биелович
ЦП
14
Велько Йочич
ЦП
10
Andrej Todoroski
ЦП
21
Илия Бабич
ЦФ
26
Strahinja Tanasijević
ЦФ
33
Юг Станоев
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Младост
99
Zeljko Samčović
ВР
18
F. Zunic
ЦЗ
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
19
Дональд Моллс
ОП
45
P. Friday (pen.)
ЦФ
24
Ognjen Milanović
ЦФ
Спартак Сб
45
Filip Manojlović
ВР
22
Miloš Tošeski
ЦП
14
Милош Мийич
ЦП
19
Коллинс Атуле
ЦФ
18
Давид Дунджерски
ЦФ
29
Лазар Стайкович
ЦФ
99
Борис Крстич
ЦФ
19
Кваку Бонсу Осей
ЦФ
14
Войо Убипарип
ЦФ
4-3-1-2
1
Стаменкович
30
35
16
4
17
27
8
Величкович
33
Удовичич
8
42
2-1-4-3
1
Вулич
5
33
Прийович
44
Видакович
28
Биелович
14
Йочич
10
5
Джурасович
33
Станоев
26
21
Бабич
16
19
Моллс
19
Моллс
16
27
45
45
27
10
14
Убипарип
14
Убипарип
10
Остались в запасе
Младост
Спартак Сб
18
F. Zunic
ЦЗ
99
Zeljko Samčović
ВР
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
24
Ognjen Milanović
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
45
Filip Manojlović
ВР
22
Miloš Tošeski
ЦП
14
Милош Мийич
ЦП
19
Коллинс Атуле
ЦФ
18
Давид Дунджерски
ЦФ
29
Лазар Стайкович
ЦФ
99
Борис Крстич
ЦФ
19
Кваку Бонсу Осей
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Остались в запасе
18
F. Zunic
ЦЗ
99
Zeljko Samčović
ВР
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
24
Ognjen Milanović
ЦФ
Остались в запасе
45
Filip Manojlović
ВР
22
Miloš Tošeski
ЦП
14
Милош Мийич
ЦП
19
Коллинс Атуле
ЦФ
18
Давид Дунджерски
ЦФ
29
Лазар Стайкович
ЦФ
99
Борис Крстич
ЦФ
19
Кваку Бонсу Осей
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Главный тренер
Александр Кержаков
Статистика матча Младост - Спартак Сб
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Младост
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Црвена Звезда
5 : 1
18.10.2026
Младост
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички
2 : 1
24.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 36 тур
Спартак Сб
0 : 1
16.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Младост
2 : 1
03.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 33 тур
Раднички 1923
4 : 0
27.04.2026
Спартак Сб
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