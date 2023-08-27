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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Нови Пазар - Железничар
Нови Пазар - Железничар: обзор матча 27 августа 2023
Нови Пазар
27.08.2023, воскресенье, 18:30
Сербия. Суперлига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Железничар
45+1'
M. Obradovic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нови Пазар - Железничар
Желтая карточка
Н. Богдановски
90'
+1
88'
Замена
S. Hajdin
️️️️
D. Pantelić
85'
Замена
A. Đorđević
️️️️
A. Kovacevic
85'
Замена
D. Susnjar
️️️️
M. Konatar
Замена
R. Floro
️️️️
Э. Аннан
81'
Замена
N. Andrić
️️️️
U. Lazić
63'
Замена
Н. Богдановски
️️️️
N. Karaklajić
63'
60'
Замена
V. Trifunović
️️️️
L. Petrović
60'
Замена
B. Knežević
️️️️
D. Grgić
ГОЛ! 1:0!
M. Obradovic
Пас отдал
N. Karaklajić
45'
+1
32'
Желтая карточка
A. Kovacevic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нови Пазар
1
Nikola Mirkovic
ВР
55
Emir Azemović
ЦЗ
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
10
Mitar Ergelaš
ЦП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
22
Uroš Lazić
ЦП
91
M. Obradovic
ЦФ
22
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦФ
9
Nikola Karaklajić
ЦФ
13
A. Cisse
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Железничар
89
Mladen Živković
ВР
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
33
Marko Konatar
ЦЗ
9
Лазар Романич
ЛВ
25
Dario Grgić
ЦП
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
10
Dušan Pantelić
ЦП
24
Luka Petrović
ЦП
5
Marko Jovanović
ЦФ
6
V. Stankovic
ЦФ
17
Evgen Pavlov
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Нови Пазар
23
Dragan Bojat
ЦП
24
Rafael Floro
ЦФ
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
7
Nikola Andrić
ЦФ
9
Saša Jovanović
ЦФ
34
Kurt Abrahams
ЦФ
77
Никола Богдановски
ЦФ
Железничар
1
Aleksandar Stanković
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
44
Stefan Hajdin
ЦЗ
14
Aleksandar Đorđević
ЦП
18
Branislav Knežević
ЦП
32
Mateja Zuvić
ЦП
26
Bojan Balaz
ЦФ
90
Страхиня Йованович
ЦФ
14
Djordje Susnjar
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
17
Nikola Lainović
ЦФ
2-3-5
1
55
27
Аннан
10
14
22
22
13
9
8
Сирьяк
91
2-4-1-3
89
33
33
21
10
24
25
9
Романич
17
6
5
27
Аннан
24
24
27
Аннан
22
7
7
22
9
77
Богдановски
77
Богдановски
9
10
44
44
10
21
14
14
21
25
18
18
25
33
14
14
33
24
48
48
24
Остались в запасе
Нови Пазар
Железничар
23
Dragan Bojat
ЦП
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
9
Saša Jovanović
ЦФ
34
Kurt Abrahams
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
1
Aleksandar Stanković
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
32
Mateja Zuvić
ЦП
26
Bojan Balaz
ЦФ
90
Страхиня Йованович
ЦФ
17
Nikola Lainović
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Остались в запасе
23
Dragan Bojat
ЦП
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
9
Saša Jovanović
ЦФ
34
Kurt Abrahams
ЦФ
Остались в запасе
1
Aleksandar Stanković
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
32
Mateja Zuvić
ЦП
26
Bojan Balaz
ЦФ
90
Страхиня Йованович
ЦФ
17
Nikola Lainović
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Главный тренер
Предраг Роган
Статистика матча Нови Пазар - Железничар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
ОФК
0 : 2
21.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 12 тур
Нови Пазар
1 : 2
18.10.2026
ИМТ Белград
Железничар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Железничар
- : -
29.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
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