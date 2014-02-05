Игроки российских клубов массово подрались на сборах в Турции
Бывший игрок пяти клубов РПЛ перешел в команду Первой лиги
«Локо» проиграл в товарищеском матче «Акрону», Тикнизян пропустил игру
Игрокам «Акрона» пришлось выгонять гусей с поля на сборе в ОАЭ
Директор «Акрона» прокомментировал скандальное увольнение Калешина
«Локо» проиграл в товарищеском матче «Акрону», Тикнизян пропустил игру
Игрокам «Акрона» пришлось выгонять гусей с поля на сборе в ОАЭ
Директор «Акрона» прокомментировал скандальное увольнение Калешина
В «Акроне» сменщику Калешина поставили цель выйти в РПЛ
«Акрон» назначил нового тренера вместо уволенного Калешина
Игроки российских клубов массово подрались на сборах в Турции
Бывший игрок пяти клубов РПЛ перешел в команду Первой лиги
Григорян назвал российский клуб, который он предал
Луценко рассказал, как едва не подрался с Григоряном: «Он мне угрожал сломать челюсть прямо на поле»
Григорян: «Меня уволили из «СКА-Хабаровска», потому что нужно было продать стыки за РПЛ»