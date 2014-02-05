СКА-Хабаровск

Игроки российских клубов массово подрались на сборах в Турции
Легенда «Амкара» Белоруков нашел работу в Первой лиге
Бывший игрок пяти клубов РПЛ перешел в команду Первой лиги
«Рубин» взял на сбор в Турции игрока «КАМАЗа» и не игравшего полтора года швейцарца
Григорян назвал российский клуб, который он предал
Игроки российских клубов массово подрались на сборах в Турции
Бывший игрок пяти клубов РПЛ перешел в команду Первой лиги
Григорян назвал российский клуб, который он предал
Луценко рассказал, как едва не подрался с Григоряном: «Он мне угрожал сломать челюсть прямо на поле»
Григорян: «Меня уволили из «СКА-Хабаровска», потому что нужно было продать стыки за РПЛ»
Легенда «Амкара» Белоруков нашел работу в Первой лиге
«Рубин» взял на сбор в Турции игрока «КАМАЗа» и не игравшего полтора года швейцарца
«Камеру вырубай!»: Первая лига высмеяла перепалку Талалаева с телеоператором
Итоги жеребьевки 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
«КАМАЗ – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2023