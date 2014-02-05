СКА-Хабаровск

Игроки российских клубов массово подрались на сборах в Турции

Григорян назвал российский клуб, который он предал

Луценко рассказал, как едва не подрался с Григоряном: «Он мне угрожал сломать челюсть прямо на поле»

Григорян: «Меня уволили из «СКА-Хабаровска», потому что нужно было продать стыки за РПЛ»