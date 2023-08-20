Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Черноморец
СКА-Хабаровск - Черноморец: обзор матча 20 августа 2023
СКА-Хабаровск
20.08.2023, воскресенье, 10:00
Россия. Первая лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Черноморец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Черноморец
Замена
М. Мусалов
️️️️
Н. Покидышев
90'
Замена
И. Петров
️️️️
А. Савинов
80'
77'
Желтая карточка
И. Маклаков
60'
Замена
В. Адаев
️️️️
А. Антонов
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Николай Покидышев
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
10
Артем Симонян
АП
29
Кирилл Никитин
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
57
Дмитрий Бегун
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
3
Руслан Хагур
ЛЗ
4
Иван Маклаков
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
25
Станислав Басыров
ЦП
8
Никита Панамарев
ЦП
77
Антон Антонов
ЦП
6
Юрий Будагян
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Шамиль Саадуев
АП
Главный тренер
Константин Зырянов
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
10
Илья Петров
ЦП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
88
Marko Josip Cavara
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Черноморец
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
21
Никита Климов
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
9
Магомед Абакаров
ЦФ
18
Даниил Гурченко
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
3-1-3-3
1
Сугробов
17
Покидышев
22
Кожемякин
96
Рукас
40
Бавин
7
Никитин
10
Симонян
10
Савинов
57
Бегун
90
Кутовой
29
Никитин
4-4-2
1
Фролкин
3
Хагур
4
Кумбурович
79
Гречкин
4
Маклаков
8
Панамарев
77
Антонов
6
Будагян
25
Басыров
7
Коробов
10
Саадуев
17
Покидышев
5
Мусалов
5
Мусалов
17
Покидышев
10
Савинов
10
Петров
10
Петров
10
Савинов
77
Антонов
9
Адаев
9
Адаев
77
Антонов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Черноморец
98
Ислам Имамов
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
88
Marko Josip Cavara
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
21
Никита Климов
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
9
Магомед Абакаров
ЦФ
18
Даниил Гурченко
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Главный тренер
Константин Зырянов
Остались в запасе
98
Ислам Имамов
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
88
Marko Josip Cavara
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
21
Никита Климов
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
9
Магомед Абакаров
ЦФ
18
Даниил Гурченко
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Главный тренер
Константин Зырянов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Черноморец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Михаил Шпильфогель (Ленинградская область)
Дмитрий Лысенко (Благовещенск)
Резервный судья:
Максим Скорочкин (Владивосток)
Делегат:
Владимир Крысин (Хабаровск)
Инспектор:
Юрий Князев (Курск)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Новости команд
Все
СКА-Хабаровск
Черноморец
Заявление ФНЛ о драке на матче «Торпедо» – «СКА-Хабаровск»
Вчера, 23:23
1
На матче Первой лиги произошла массовая драка болельщиков
Вчера, 21:21
6
«Торпедо» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 18:20
Первая лига: шансы «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 20-го тура
26 ноября
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
25 ноября
6
Заявление ФНЛ о драке на матче «Торпедо» – «СКА-Хабаровск»
Вчера, 23:23
1
На матче Первой лиги произошла массовая драка болельщиков
Вчера, 21:21
6
«Торпедо» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 18:20
Первая лига: шансы «Торпедо» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 20-го тура
26 ноября
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
25 ноября
6
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Клубы РПЛ отдали 3 игроков в аренду командам из Беларуси
31 июля
Экс-хавбек «Спартака» Зотов перешел в медиаклуб
28 июля
1
Клуб Первой лиги подписал защитника «Ростова» и экс-вратаря «Краснодара»
30 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+