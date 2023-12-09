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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Локомотив - Арда
Локомотив - Арда: обзор матча 09 декабря 2023
Локомотив
09.12.2023, суббота, 13:30
Болгария. Первая лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Арда
84'
S. Ivanov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Арда
89'
Замена
I. Kokonov
️️️️
S. Ivanov
86'
Замена
Р. Цонев
️️️️
I. Yurukov
Замена
К. Крастев
️️️️
I. Naydenov
85'
84'
ГОЛ! 0:1!
S. Ivanov
Пас отдал
P. Borukov
Замена
С. Траоре
️️️️
V. Nikolov
80'
Желтая карточка
G. Cardoso
78'
69'
Замена
P. Borukov
️️️️
T. Yordanov
Замена
D. Pinto Teixeira
️️️️
A. Ivanov
59'
42'
Желтая карточка
T. Yordanov
26'
Желтая карточка
M. Stoev
Желтая карточка
K. Miloshev
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
24
Aleksandar Lyubenov
ВР
12
Bruno Franco
ЦЗ
4
Dime Dimov
ЦЗ
31
Krasimir Stanoev
ЦП
18
Valentin Nikolov
ЦП
6
Antoni Ivanov
ЦП
22
Ivaylo Naydenov
ЦП
26
Krasimir Miloshev
ЦП
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
95
Карлос Франса
ЦФ
45
Димитар Митков
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Арда
1
Anatoli Gospodinov
ВР
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
22
Martin Stoychev
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
80
Лачезар Котев
ОП
7
Aboubacar Toungara
ЦП
36
Milen Stoev
ЦФ
99
Tonislav Yordanov
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
12
Iliya Yurukov
ЦФ
20
Deyan Lozev
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Локомотив
24
Бабукарр Гайе
ВР
13
Galin Minkov
ЦЗ
6
Luka Ivanov
ЦП
17
Teodor Ivanov
ЦП
11
Стив Траоре
ПВ
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
26
Калоян Крастев
ЦФ
77
Erik Manolkov
ЦФ
Арда
92
Mesut Yusuf
ВР
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦЗ
23
Hristo Mitev
ЦЗ
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
17
Ivan Kokonov
ЦФ
33
Ivan Tilev
ЦФ
99
Preslav Borukov
ЦФ
26
El Mami Tetah
ЦФ
2-5-3
24
12
4
18
6
22
26
31
45
Митков
95
Франса
2
3-1-1-5
1
18
Гусейнов
22
3
Сако
80
Котев
7
36
20
12
91
99
18
11
Траоре
11
Траоре
18
6
20
20
6
22
26
Крастев
26
Крастев
22
12
7
Цонев
7
Цонев
12
91
17
17
91
99
99
99
99
Остались в запасе
Локомотив
Арда
24
Бабукарр Гайе
ВР
13
Galin Minkov
ЦЗ
6
Luka Ivanov
ЦП
17
Teodor Ivanov
ЦП
77
Erik Manolkov
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
92
Mesut Yusuf
ВР
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
23
Hristo Mitev
ЦЗ
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
33
Ivan Tilev
ЦФ
26
El Mami Tetah
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Остались в запасе
24
Бабукарр Гайе
ВР
13
Galin Minkov
ЦЗ
6
Luka Ivanov
ЦП
17
Teodor Ivanov
ЦП
77
Erik Manolkov
ЦФ
Остались в запасе
92
Mesut Yusuf
ВР
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
23
Hristo Mitev
ЦЗ
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
33
Ivan Tilev
ЦФ
26
El Mami Tetah
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Стоев
Главный тренер
Стамен Белчев
Статистика матча Локомотив - Арда
2
2
Всего ударов по воротам
2
7
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
0
6
Нарушения
9
7
Сейвы
2
3
Матчи команд
Локомотив
Болгария. Первая лига, 17 тур
ЦСКА 1948
- : -
05.12.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Септември
1 : 0
06.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
Арда
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Спартак Варна
3 : 2
08.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 14 тур
Арда
2 : 1
02.11.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
Главный судья:
Vladimir Valkov, Bulgaria
Стадион:
Lokomotiv Stadium, Sofia
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