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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Лудогорец - Славия С
Лудогорец - Славия С: обзор матча 27 ноября 2023
Лудогорец
27.11.2023, понедельник, 16:15
Болгария. Первая лига, 18 тур
2 : 3
Завершен
Славия С
43'
Рик
67'
К. Видаль
30'
Ф. Руссо (АГ)
48'
M. Sorakov
54'
Г. Иванов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лудогорец - Славия С
Желтая карточка
Р. Секо
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Руссо
90'
87'
Замена
K. Stoyanov
️️️️
Г. Иванов
86'
Замена
V. Nikolov
️️️️
M. Sorakov
Желтая карточка
М. Шуиар
82'
80'
Желтая карточка
E. Stoev
80'
Замена
️️️️
Э. Томбак
75'
Желтая карточка
E. Martinov
Замена
Р. Секо
️️️️
К. Дуа
73'
70'
Замена
E. Stoev
️️️️
T. Tasev
ГОЛ! 2:3!
К. Видаль
67'
Замена
К. Видаль
️️️️
Б. Текпетей
61'
Замена
П. Наресси
️️️️
Т. Неделев
61'
Замена
М. Шуиар
️️️️
Рик
61'
54'
ГОЛ! 1:3!
Г. Иванов
Пас отдал
Д. Александров
48'
ГОЛ! 1:2!
M. Sorakov
Пас отдал
Д. Александров
ГОЛ! 1:1!
Рик
Пас отдал
Я. Пиотровски
43'
32'
Желтая карточка
Д. Александров
30'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Руссо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
21
Симон Слуга
ВР
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
9
Квадво Дуа
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
37
Рик
ПВ
37
Бернард Текпетей
ПВ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Славия С
92
Светослав Вуцов
ВР
50
Эртан Томбак
ЦЗ
4
Viktor Genev
ЦЗ
37
Ventsislav Kerchev
ЦЗ
4
Veljko Jelenkovic
ЦП
5
Erol Dost
ЦП
33
Галин Иванов
ЦП
27
Emil Martinov
ЦФ
7
Денислав Александров
ЦФ
88
Toni Tasev
ЦФ
35
Martin Sorakov
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
6
Педро Наресси
ЦП
11
Кайо Видаль
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Славия С
21
Nikolay Krastev
ВР
3
Martin Georgiev
ЦЗ
71
Kristiyan Stoyanov
ЦЗ
73
Иван Минчев
ЦП
27
Сибири Кейта
ЦП
77
E. Stoev
ЦФ
10
Vladimir Nikolov
ЦФ
17
Kristian Dobrev
ЦФ
4-1-3-2
21
Слуга
17
Сон
19
Сонко Сундберг
4
Руссо
16
Витри
5
Гонсалвеш
9
Дуа
8
Неделев
24
Пиотровски
37
Рик
37
Текпетей
3-3-4
92
Вуцов
50
Томбак
4
37
4
5
33
Иванов
35
88
7
Александров
27
8
Неделев
6
Наресси
6
Наресси
8
Неделев
37
Рик
8
Шуиар
8
Шуиар
37
Рик
37
Текпетей
11
Видаль
11
Видаль
37
Текпетей
9
Дуа
12
Секо
12
Секо
9
Дуа
33
Иванов
71
71
33
Иванов
88
77
77
88
35
10
10
35
Остались в запасе
Лудогорец
Славия С
22
Сержио Падт
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
7
Спас Делев
ЦФ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
21
Nikolay Krastev
ВР
3
Martin Georgiev
ЦЗ
73
Иван Минчев
ЦП
27
Сибири Кейта
ЦП
17
Kristian Dobrev
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Остались в запасе
22
Сержио Падт
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
7
Спас Делев
ЦФ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Остались в запасе
21
Nikolay Krastev
ВР
3
Martin Georgiev
ЦЗ
73
Иван Минчев
ЦП
27
Сибири Кейта
ЦП
17
Kristian Dobrev
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Статистика матча Лудогорец - Славия С
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Славия С
Болгария. Первая лига, 17 тур
Славия С
- : -
04.12.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Информация о матче
Главный судья:
Volen Tsinkov, Bulgaria
Стадион:
Арена Хувефарма
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