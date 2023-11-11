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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Арда - Берое
Арда - Берое: обзор матча 11 ноября 2023
Арда
11.11.2023, суббота, 18:45
Болгария. Первая лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Берое
71'
A. Toungara
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арда - Берое
88'
Замена
E. Espinoza
️️️️
L. Squadrone
Желтая карточка
I. Tilev
85'
Замена
I. Yurukov
️️️️
Р. Цонев
81'
Замена
P. Krachunov
️️️️
A. Toungara
81'
76'
Замена
M. Cevallos
️️️️
T. Ceijas
Замена
T. Yordanov
️️️️
P. Borukov
73'
ГОЛ! 1:0!
A. Toungara
Пас отдал
Р. Цонев
71'
Замена
I. Tilev
️️️️
E. Mami Tetah
58'
Желтая карточка
Л. Котев
52'
21'
Желтая карточка
E. Hoyos
21'
Замена
S. Pachame
️️️️
C. Gustavo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арда
24
Ivan Dichevski
ВР
22
Martin Stoychev
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦЗ
80
Лачезар Котев
ОП
7
Aboubacar Toungara
ЦП
99
Preslav Borukov
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
26
El Mami Tetah
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Берое
23
Rodrigo Garcia Accinelli
ВР
5
Luciano Squadrone
ЦЗ
33
Jordi Govea
ЦЗ
14
Edwin Laszo
ЦП
24
Thiago Ceijas
ЦП
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
4
Franco Ramos Mingo
ЦФ
10
Gianni Touma
ЦФ
32
Enzo Hoyos
ЦФ
9
Сантьяго Годой
ЦФ
91
Vinni Triboulet
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Арда
1
Anatoli Gospodinov
ВР
6
Plamen Krachunov
ЦЗ
23
Hristo Mitev
ЦЗ
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
99
Tonislav Yordanov
ЦФ
36
Milen Stoev
ЦФ
33
Ivan Tilev
ЦФ
12
Iliya Yurukov
ЦФ
17
Ivan Kokonov
ЦФ
Берое
23
Dimitar Altanov
ВР
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
21
Enzo Espinoza
ЦЗ
5
S. Pachame
ЦП
24
Stefan Emilov Gavrilov
ЦП
98
Bruno Schmutz
ЦФ
99
Mike Cevallos
ЦФ
18
Iliyan Stoyanov
ЦФ
3-3-1-3
24
18
Гусейнов
12
7
Цонев
3
Сако
80
Котев
22
7
26
91
99
2-2-5
23
5
33
14
24
4
91
9
Годой
32
10
7
6
6
7
99
99
99
99
26
33
33
26
7
Цонев
12
12
7
Цонев
2
5
5
2
5
21
21
5
24
99
99
24
Остались в запасе
Арда
Берое
1
Anatoli Gospodinov
ВР
23
Hristo Mitev
ЦЗ
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
36
Milen Stoev
ЦФ
17
Ivan Kokonov
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
23
Dimitar Altanov
ВР
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
24
Stefan Emilov Gavrilov
ЦП
98
Bruno Schmutz
ЦФ
18
Iliyan Stoyanov
ЦФ
Главный тренер
Густаво Араголаса
Остались в запасе
1
Anatoli Gospodinov
ВР
23
Hristo Mitev
ЦЗ
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
36
Milen Stoev
ЦФ
17
Ivan Kokonov
ЦФ
Остались в запасе
23
Dimitar Altanov
ВР
14
Viktorio Valkov
ЦЗ
24
Stefan Emilov Gavrilov
ЦП
98
Bruno Schmutz
ЦФ
18
Iliyan Stoyanov
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Главный тренер
Густаво Араголаса
Статистика матча Арда - Берое
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арда
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Спартак Варна
3 : 2
08.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 14 тур
Арда
2 : 1
02.11.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Берое
Болгария. Первая лига, 37 тур
Ботев Враца
3 : 0
22.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 36 тур
Берое
0 : 1
18.05.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 35 тур
Локомотив
1 : 1
14.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 34 тур
Добруджа
0 : 1
10.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 33 тур
Берое
2 : 2
05.05.2026
Монтана
Информация о матче
Главный судья:
Ivo Andreev, Bulgaria
Стадион:
Арена Арда
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