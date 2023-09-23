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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Арда - Хебар
Арда - Хебар: обзор матча 23 сентября 2023
Арда
23.09.2023, суббота, 15:00
Болгария. Первая лига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Хебар
18'
T. Yordanov
76'
P. Borukov
85'
H. Mitev
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арда - Хебар
ГОЛ! 3:0!
H. Mitev
Пас отдал
A. Toungara
85'
Замена
P. Krachunov
️️️️
I. Yurukov
84'
Замена
H. Mitev
️️️️
S. Ivanov
84'
78'
Желтая карточка
A. Bastunov
ГОЛ! 2:0!
P. Borukov
Пас отдал
A. Toungara
76'
Замена
Р. Цонев
️️️️
Л. Котев
73'
67'
Замена
M. Canadi
️️️️
O. Zbun
Замена
P. Borukov
️️️️
T. Yordanov
63'
Замена
I. Kokonov
️️️️
I. Tilev
63'
46'
Замена
L. Marin
️️️️
J. Cesco
46'
Замена
A. Kabov
️️️️
N. Lyuboslav Penev
41'
Замена
A. Isuf
️️️️
N. Nikolaev
ГОЛ! 1:0!
T. Yordanov
Пас отдал
A. Toungara
18'
Желтая карточка
У. Сако
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арда
1
Anatoli Gospodinov
ВР
22
Martin Stoychev
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
80
Лачезар Котев
ОП
7
Aboubacar Toungara
ЦП
20
Deyan Lozev
ЦФ
12
Iliya Yurukov
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
33
Ivan Tilev
ЦФ
99
Tonislav Yordanov
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Хебар
27
Роберт Мазань
ЦЗ
5
Martin Mihaylov
ЦЗ
43
Joao Cesco
ЦЗ
7
O. Zbun
ЦП
71
Nicholas Lyuboslav Penev
ЦП
84
Stilian Tisowski
ЦП
7
G. Valchev
ЦФ
44
N. Nikolaev
ЦФ
10
Angel Bastunov
ЦФ
9
Georgi Nikolov
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Арда
24
Ivan Dichevski
ВР
6
Plamen Krachunov
ЦЗ
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
23
Hristo Mitev
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦЗ
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
36
Milen Stoev
ЦФ
17
Ivan Kokonov
ЦФ
99
Preslav Borukov
ЦФ
Хебар
31
Martin Yankov
ВР
13
A. Isuf
ЦЗ
33
Stefan Tsonkov
ЦЗ
3
Bogomil Bojurkin
ЦП
24
Lazar Marin
ЦП
8
Carlos Ohene
ЦП
11
Atanas Kabov
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
3-1-1-5
1
22
3
Сако
18
Гусейнов
80
Котев
7
12
99
33
91
20
3-3-4
27
Мазань
5
43
7
71
84
9
10
44
7
12
6
6
12
91
23
23
91
80
Котев
7
Цонев
7
Цонев
80
Котев
33
17
17
33
99
99
99
99
44
13
13
44
43
24
24
43
71
11
11
71
7
8
8
7
Остались в запасе
Арда
Хебар
24
Ivan Dichevski
ВР
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
36
Milen Stoev
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
31
Martin Yankov
ВР
33
Stefan Tsonkov
ЦЗ
3
Bogomil Bojurkin
ЦП
8
Carlos Ohene
ЦП
Главный тренер
Любослав Пенев
Остались в запасе
24
Ivan Dichevski
ВР
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
36
Milen Stoev
ЦФ
Остались в запасе
31
Martin Yankov
ВР
33
Stefan Tsonkov
ЦЗ
3
Bogomil Bojurkin
ЦП
8
Carlos Ohene
ЦП
Главный тренер
Стамен Белчев
Главный тренер
Любослав Пенев
Статистика матча Арда - Хебар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арда
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Спартак Варна
3 : 2
08.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 14 тур
Арда
2 : 1
02.11.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Хебар
Болгария. Первая лига, 7 тур
Локомотив
3 : 0
25.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 6 тур
Хебар
1 : 0
20.05.2025
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 5 тур
Септември
1 : 0
15.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 4 тур
Хебар
1 : 2
11.05.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 3 тур
ЦСКА 1948
0 : 0
07.05.2025
Хебар
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