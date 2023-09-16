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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Лудогорец - Ботев
Лудогорец - Ботев: обзор матча 16 сентября 2023
Лудогорец
16.09.2023, суббота, 20:00
Болгария. Первая лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Ботев
42'
О. Вердон (П)
90+9'
Я. Пиотровски
57'
И. Попов
83'
K. Kolev
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лудогорец - Ботев
ГОЛ! 2:2!
Я. Пиотровски
Пас отдал
А. Витри
90'
+9
Желтая карточка
Ф. Руссо
90'
+5
90'
Желтая карточка
D. Kajzer
87'
Желтая карточка
А. Конте
Желтая карточка
Б. Текпетей
87'
83'
ГОЛ! 1:2!
K. Kolev
82'
Замена
K. Kolev
️️️️
S. Akere
Замена
М. Тиссера
️️️️
Р. Секо
69'
Замена
К. Гонсалвеш
️️️️
П. Наресси
65'
57'
Желтая карточка
И. Попов
57'
ГОЛ! 1:1!
И. Попов
Пас отдал
Й. Тамм
Замена
Д. Янков
️️️️
С. Делев
56'
Замена
Рик
️️️️
К. Видаль
56'
55'
Желтая карточка
A. Perera Calderón
44'
Желтая карточка
Я. Карабелев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
О. Вердон
42'
42'
Замена
Й. Тамм
️️️️
J. Van Heertum
Желтая карточка
М. Хайстер
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
21
Симон Слуга
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Педро Наресси
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
11
Кайо Видаль
ПВ
37
Бернард Текпетей
ПВ
7
Спас Делев
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Ботев
22
Daniel Kajzer
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
24
Jasper Van Heertum
ЦЗ
19
Антуан Конте
ЦЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
57
Samuel Akere
ЦП
17
Nikolay Minkov
ЦП
6
Янис Карабелев
ЦП
20
Antonio Perera Calderón
ЦП
10
Мартин Секулич
ЦФ
99
J. Eto'o
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
8
Тодор Неделев
ЦП
8
Доминик Янков
АП
37
Рик
ПВ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Ботев
77
Stefan Smarkalev
ВР
43
Miroslav Georgiev
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
79
Атанас Чернев
ЦЗ
6
Точукву Нади
ЦП
8
Krasian Kolev
ЦП
30
Lachezar Baltanov
ЦП
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
17
Antoine Baroan
ЦФ
4-2-2-2
21
Слуга
4
Руссо
24
Вердон
2
Хайстер
16
Витри
6
Наресси
24
Пиотровски
11
Видаль
37
Текпетей
12
Секо
7
Делев
3-5-2
22
24
19
Конте
38
Балояннис
71
Попов
17
6
Карабелев
20
57
99
10
Секулич
6
Наресси
5
Гонсалвеш
5
Гонсалвеш
6
Наресси
7
Делев
8
Янков
8
Янков
7
Делев
11
Видаль
37
Рик
37
Рик
11
Видаль
12
Секо
17
Тиссера
17
Тиссера
12
Секо
24
5
Тамм
5
Тамм
24
57
8
8
57
Остались в запасе
Лудогорец
Ботев
22
Сержио Падт
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
Главный тренер
Анте Шимунджа
77
Stefan Smarkalev
ВР
43
Miroslav Georgiev
ЦЗ
79
Атанас Чернев
ЦЗ
6
Точукву Нади
ЦП
30
Lachezar Baltanov
ЦП
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
17
Antoine Baroan
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Остались в запасе
22
Сержио Падт
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
Остались в запасе
77
Stefan Smarkalev
ВР
43
Miroslav Georgiev
ЦЗ
79
Атанас Чернев
ЦЗ
6
Точукву Нади
ЦП
30
Lachezar Baltanov
ЦП
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
17
Antoine Baroan
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Главный тренер
Станислав Генчев
Статистика матча Лудогорец - Ботев
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Ботев
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
- : -
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев
1 : 1
06.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев
1 : 0
10.10.2026
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