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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Ботев - Славия С
Ботев - Славия С: обзор матча 01 сентября 2023
Ботев
01.09.2023, пятница, 21:30
Болгария. Первая лига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Славия С
26'
И. Попов
82'
Э. Томбак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботев - Славия С
83'
Замена
V. Nikolov
️️️️
J. Bakero
82'
ГОЛ! 1:1!
Э. Томбак
Пас отдал
Г. Иванов
Замена
D. Papazov
️️️️
К. Балояннис
81'
Замена
L. Baltanov
️️️️
И. Попов
81'
Замена
N. Minkov
️️️️
Я. Карабелев
68'
65'
Замена
E. Stoev
️️️️
T. Tasev
65'
Замена
E. Dost
️️️️
K. Stoyanov
64'
Желтая карточка
T. Tasev
60'
Желтая карточка
V. Genev
44'
Желтая карточка
J. Bakero
Желтая карточка
Р. Рабеи
30'
30'
Желтая карточка
Г. Иванов
ГОЛ! 1:0!
И. Попов
Пас отдал
Я. Карабелев
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботев
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
24
Jasper Van Heertum
ЦЗ
43
Dobromir Danailov Pavlov
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
6
Янис Карабелев
ЦП
22
Реда Рабеи
ЦП
20
Antonio Perera Calderón
ЦП
13
Хидает Ханкич
ЦФ
99
J. Eto'o
ЦФ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Славия С
21
Nikolay Krastev
ВР
4
Viktor Genev
ЦЗ
3
Martin Georgiev
ЦЗ
50
Эртан Томбак
ЦЗ
37
Ventsislav Kerchev
ЦЗ
71
Kristiyan Stoyanov
ЦЗ
73
Иван Минчев
ЦП
33
Галин Иванов
ЦП
88
Toni Tasev
ЦФ
27
Emil Martinov
ЦФ
7
Jon Bakero
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Ботев
21
Martin Panev
ВР
22
Daniel Kajzer
ВР
25
Stanislav Rabotov
ЦЗ
8
Krasian Kolev
ЦП
17
Nikolay Minkov
ЦП
18
Dimitar Papazov
ЦП
30
Lachezar Baltanov
ЦП
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
11
Nikola Gelin
ЦФ
Славия С
1
Georgi Petkov
ВР
15
Valentin Petrov
ЦЗ
4
Veljko Jelenkovic
ЦП
5
Erol Dost
ЦП
119
Chung Nguyen Do
ЦП
77
E. Stoev
ЦФ
7
Денислав Александров
ЦФ
10
Vladimir Nikolov
ЦФ
7
Roberto Iliev Raychev
ЦФ
3-5-3
38
Балояннис
24
5
Тамм
71
Попов
6
Карабелев
22
Рабеи
20
43
10
Секулич
99
13
Ханкич
3-2-2-3
21
50
Томбак
37
71
4
3
73
Минчев
33
Иванов
7
27
88
6
Карабелев
17
17
6
Карабелев
38
Балояннис
18
18
38
Балояннис
71
Попов
30
30
71
Попов
71
5
5
71
88
77
77
88
7
10
10
7
Остались в запасе
Ботев
Славия С
21
Martin Panev
ВР
22
Daniel Kajzer
ВР
25
Stanislav Rabotov
ЦЗ
8
Krasian Kolev
ЦП
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
11
Nikola Gelin
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
1
Georgi Petkov
ВР
15
Valentin Petrov
ЦЗ
4
Veljko Jelenkovic
ЦП
119
Chung Nguyen Do
ЦП
7
Денислав Александров
ЦФ
7
Roberto Iliev Raychev
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Остались в запасе
21
Martin Panev
ВР
22
Daniel Kajzer
ВР
25
Stanislav Rabotov
ЦЗ
8
Krasian Kolev
ЦП
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
11
Nikola Gelin
ЦФ
Остались в запасе
1
Georgi Petkov
ВР
15
Valentin Petrov
ЦЗ
4
Veljko Jelenkovic
ЦП
119
Chung Nguyen Do
ЦП
7
Денислав Александров
ЦФ
7
Roberto Iliev Raychev
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Статистика матча Ботев - Славия С
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ботев
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
- : -
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев
1 : 1
06.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев
1 : 0
10.10.2026
Славия С
Славия С
Болгария. Первая лига, 17 тур
Славия С
- : -
04.12.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
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