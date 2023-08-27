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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Этыр - Ботев
Этыр - Ботев: обзор матча 27 августа 2023
Этыр
27.08.2023, воскресенье, 19:00
Болгария. Первая лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Ботев
74'
N. Yankov
66'
И. Попов
89'
A. Baroan
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Этыр - Ботев
Желтая карточка
M. Toshev
90'
+3
89'
ГОЛ! 1:2!
A. Baroan
Пас отдал
И. Попов
Желтая карточка
M. Nikolov
87'
87'
Замена
N. Minkov
️️️️
J. Van Heertum
Замена
J. Betegon
️️️️
K. Stanev
86'
83'
Желтая карточка
A. Baroan
Замена
M. Nikolov
️️️️
K. Stoyanov
76'
ГОЛ! 1:1!
N. Yankov
Пас отдал
K. Stanev
74'
Замена
I. Dimitrov
️️️️
В. Найденов
73'
Замена
N. Yankov
️️️️
C. Boukholda
72'
66'
ГОЛ! 0:1!
И. Попов
Пас отдал
Р. Рабеи
Желтая карточка
G. Angelov
64'
61'
Желтая карточка
J. Van Heertum
Желтая карточка
Y. Angelov
60'
55'
Желтая карточка
И. Попов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Этыр
99
Martin Velichkov
ВР
70
Kolyo Stanev
ЦЗ
97
Владислав Найденов
ЛВ
2
Valeri Hristov
ЦП
11
Georgi Angelov
ЦП
14
Yanko Angelov
ЦП
8
Martin Moran
ЦП
17
Chahreddine Boukholda
ЦП
6
P. Dimov
ЦФ
25
Krum Stoyanov
ЦФ
9
M. Toshev
ЦФ
Ботев
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
24
Jasper Van Heertum
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
20
Antonio Perera Calderón
ЦП
6
Янис Карабелев
ЦП
57
Samuel Akere
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
22
Реда Рабеи
ЦП
13
Хидает Ханкич
ЦФ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Этыр
31
Дамьян Христов
ВР
18
Pavel Ivanov
ЦЗ
26
Mariyan Ivanov
ЦЗ
77
Martin Nikolov
ЦЗ
4
Georgi Aleksandrov
ЦЗ
17
Atanas Atanasov
ЦП
28
Nikolay Yankov
ЦП
14
I. Dimitrov
ЦФ
13
Javier Betegon
ЦФ
Ботев
22
Daniel Kajzer
ВР
25
Stanislav Rabotov
ЦЗ
2
Roy Herman
ЦЗ
30
Lachezar Baltanov
ЦП
8
Krasian Kolev
ЦП
6
Точукву Нади
ЦП
17
Nikolay Minkov
ЦП
99
J. Eto'o
ЦФ
17
Antoine Baroan
ЦФ
1-5-1-3
99
70
11
14
8
17
2
97
Найденов
9
25
6
4-5-2
24
14
Пунчец
5
Тамм
38
Балояннис
20
57
71
Попов
22
Рабеи
6
Карабелев
10
Секулич
13
Ханкич
25
77
77
25
17
28
28
17
97
Найденов
14
14
97
Найденов
70
13
13
70
24
17
17
24
Остались в запасе
Этыр
Ботев
31
Дамьян Христов
ВР
18
Pavel Ivanov
ЦЗ
26
Mariyan Ivanov
ЦЗ
4
Georgi Aleksandrov
ЦЗ
17
Atanas Atanasov
ЦП
22
Daniel Kajzer
ВР
25
Stanislav Rabotov
ЦЗ
2
Roy Herman
ЦЗ
30
Lachezar Baltanov
ЦП
8
Krasian Kolev
ЦП
6
Точукву Нади
ЦП
99
J. Eto'o
ЦФ
17
Antoine Baroan
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
18
Pavel Ivanov
ЦЗ
26
Mariyan Ivanov
ЦЗ
4
Georgi Aleksandrov
ЦЗ
17
Atanas Atanasov
ЦП
Остались в запасе
22
Daniel Kajzer
ВР
25
Stanislav Rabotov
ЦЗ
2
Roy Herman
ЦЗ
30
Lachezar Baltanov
ЦП
8
Krasian Kolev
ЦП
6
Точукву Нади
ЦП
99
J. Eto'o
ЦФ
17
Antoine Baroan
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Статистика матча Этыр - Ботев
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Этыр
Болгария. Первая лига, 5 тур
Хебар
3 : 0
25.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 4 тур
Этыр
1 : 1
21.05.2024
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Этыр
1 : 1
13.05.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 1 тур
Берое
2 : 0
29.04.2024
Этыр
Ботев
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
- : -
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев
1 : 1
06.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев
1 : 0
10.10.2026
Славия С
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