Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Арда - Левски
Арда - Левски: обзор матча 01 ноября 2023
Арда
01.11.2023, среда, 20:30
Болгария. Первая лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Левски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арда - Левски
Желтая карточка
P. Borukov
90'
+5
Замена
D. Lozev
️️️️
M. Stoychev
88'
84'
Замена
И. Стефанов
️️️️
Роналдо
Желтая карточка
E. Mami Tetah
72'
69'
Желтая карточка
Х. Кордоба
Замена
Д. Гусейнов
️️️️
Р. Цонев
69'
63'
Замена
П. Галчев
️️️️
Рикардиньо
63'
Замена
А. Чандаров
️️️️
М. Петков
Замена
E. Mami Tetah
️️️️
I. Tilev
62'
Замена
P. Borukov
️️️️
T. Yordanov
62'
55'
Желтая карточка
K. van der Kaap
Желтая карточка
P. Krachunov
44'
39'
Желтая карточка
А. Краев
27'
Желтая карточка
Цунами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арда
1
Anatoli Gospodinov
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
6
Plamen Krachunov
ЦЗ
22
Martin Stoychev
ЦЗ
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦЗ
80
Лачезар Котев
ОП
7
Aboubacar Toungara
ЦП
91
S. Ivanov
ЦФ
33
Ivan Tilev
ЦФ
99
Tonislav Yordanov
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Левски
1
Пламен Андреев
ВР
6
Цунами
ЛЗ
55
Kellian van der Kaap
ЦЗ
33
Хосе Кордоба
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
37
Дарлан
ОП
97
Hassimi Fadiga
ЦП
2
Джереми Петрис
ЦП
88
Марин Петков
ПВ
39
Рикардиньо
ЦФ
7
Роналдо
ЦФ
Арда
24
Ivan Dichevski
ВР
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
26
El Mami Tetah
ЦФ
36
Milen Stoev
ЦФ
20
Deyan Lozev
ЦФ
17
Ivan Kokonov
ЦФ
12
Iliya Yurukov
ЦФ
99
Preslav Borukov
ЦФ
Левски
13
Николай Михайлов
ВР
5
Viktor Lyubenov
ЦЗ
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
27
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
10
Асен Чандаров
ЦП
77
Kristiyan Yovov
ЦП
13
Илиян Стефанов
АП
16
Preslav Bachev
ЦФ
3-3-1-3
1
22
12
7
Цонев
6
80
Котев
3
Сако
7
99
33
91
3-2-2-1-2
1
Андреев
55
33
Кордоба
6
Цунами
8
Краев
37
Дарлан
97
2
Петрис
88
Петков
7
Роналдо
39
Рикардиньо
7
Цонев
18
Гусейнов
18
Гусейнов
7
Цонев
33
26
26
33
22
20
20
22
99
99
99
99
39
Рикардиньо
27
Галчев
27
Галчев
39
Рикардиньо
88
Петков
10
Чандаров
10
Чандаров
88
Петков
7
Роналдо
13
Стефанов
13
Стефанов
7
Роналдо
Остались в запасе
Арда
Левски
24
Ivan Dichevski
ВР
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
36
Milen Stoev
ЦФ
17
Ivan Kokonov
ЦФ
12
Iliya Yurukov
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
13
Николай Михайлов
ВР
5
Viktor Lyubenov
ЦЗ
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
77
Kristiyan Yovov
ЦП
16
Preslav Bachev
ЦФ
Остались в запасе
24
Ivan Dichevski
ВР
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
36
Milen Stoev
ЦФ
17
Ivan Kokonov
ЦФ
12
Iliya Yurukov
ЦФ
Остались в запасе
13
Николай Михайлов
ВР
5
Viktor Lyubenov
ЦЗ
50
Кристиан Димитров
ЦЗ
10
Asen Ivanov Mitkov
ЦП
77
Kristiyan Yovov
ЦП
16
Preslav Bachev
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Статистика матча Арда - Левски
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Арда
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Спартак Варна
3 : 2
08.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 14 тур
Арда
2 : 1
02.11.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Левски
Болгария. Первая лига, 16 тур
Септември
- : -
29.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Информация о матче
Главный судья:
Valentin Zhelezov, Bulgaria
Стадион:
Арена Арда
Новости команд
Все
Арда
Левски
«Марсель» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Левски» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Лига Европы: шансы «Левски» и «Ягеллонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Попов ответил, стоит ли «Спартаку» увольнять Карседо после 2:5 от «Динамо»
6 марта
4
Ивелин Попов ждет предложение от «Спартака»
2025.11.21 15:15
1
Экс-спартаковец Ивелин Попов анонсировал завершение карьеры
2025.11.21 13:45
Попов предсказал победителя матча «Спартак» – ЦСКА: «Уверен»
2025.11.21 08:34
4
«ХИК» – «Арда»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:32
«Марсель» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Левски» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Лига Европы: шансы «Левски» и «Ягеллонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+