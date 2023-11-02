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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Славия С - Лудогорец
Славия С - Лудогорец: обзор матча 02 ноября 2023
Славия С
02.11.2023, четверг, 19:00
Болгария. Первая лига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Лудогорец
68'
К. Дуа
77'
К. Дуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия С - Лудогорец
89'
Замена
С. Делев
️️️️
Б. Текпетей
Замена
M. Sorakov
️️️️
E. Stoev
86'
Замена
C. Nguyen Do
️️️️
K. Stoyanov
82'
Замена
Д. Александров
️️️️
T. Tasev
82'
77'
ГОЛ! 0:2!
К. Дуа
Пас отдал
К. Видаль
68'
ГОЛ! 0:1!
К. Дуа
Пас отдал
К. Гонсалвеш
60'
Замена
К. Дуа
️️️️
Т. Неделев
60'
Замена
К. Видаль
️️️️
Рик
Замена
V. Nikolov
️️️️
С. Кейта
56'
Замена
E. Dost
️️️️
И. Минчев
55'
Желтая карточка
V. Jelenkovic
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия С
92
Светослав Вуцов
ВР
50
Эртан Томбак
ЦЗ
4
Viktor Genev
ЦЗ
3
Martin Georgiev
ЦЗ
37
Ventsislav Kerchev
ЦЗ
71
Kristiyan Stoyanov
ЦЗ
4
Veljko Jelenkovic
ЦП
27
Сибири Кейта
ЦП
73
Иван Минчев
ЦП
88
Toni Tasev
ЦФ
77
E. Stoev
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Лудогорец
21
Симон Слуга
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
8
Тодор Неделев
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
37
Рик
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Славия С
21
Nikolay Krastev
ВР
5
Erol Dost
ЦП
119
Chung Nguyen Do
ЦП
35
Martin Sorakov
ЦФ
7
Денислав Александров
ЦФ
7
Roberto Iliev Raychev
ЦФ
10
Vladimir Nikolov
ЦФ
Лудогорец
31
Дамьян Христов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
6
Педро Наресси
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
8
Доминик Янков
АП
11
Кайо Видаль
ПВ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
3-2-3-2
92
Вуцов
3
37
71
4
50
Томбак
4
27
Кейта
73
Минчев
77
88
4-1-2-2-1
21
Слуга
16
Витри
24
Вердон
4
Руссо
3
Недялков
5
Гонсалвеш
8
Неделев
24
Пиотровски
37
Рик
37
Текпетей
12
Секо
73
Минчев
5
5
73
Минчев
71
119
119
71
77
35
35
77
88
7
Александров
7
Александров
88
27
Кейта
10
10
27
Кейта
8
Неделев
9
Дуа
9
Дуа
8
Неделев
37
Рик
11
Видаль
11
Видаль
37
Рик
37
Текпетей
7
Делев
7
Делев
37
Текпетей
Остались в запасе
Славия С
Лудогорец
21
Nikolay Krastev
ВР
7
Roberto Iliev Raychev
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
31
Дамьян Христов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
6
Педро Наресси
ЦП
8
Доминик Янков
АП
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Остались в запасе
21
Nikolay Krastev
ВР
7
Roberto Iliev Raychev
ЦФ
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
6
Педро Наресси
ЦП
8
Доминик Янков
АП
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Главный тренер
Анте Шимунджа
Статистика матча Славия С - Лудогорец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Славия С
Болгария. Первая лига, 17 тур
Славия С
- : -
04.12.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
Главный судья:
Radoslav Gidzhenov, Bulgaria
Стадион:
Aleksandar Shalamanov Stadium, Sofia
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