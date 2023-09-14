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Расписание матчей
Армения. Премьер-лига
Арарат - Ширак
Арарат - Ширак: обзор матча 14 сентября 2023
Арарат
14.09.2023, четверг, 15:00
Армения. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Ширак
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Арарат - Ширак
1
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0
0
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1
0
Матчи команд
Арарат
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Пюник
- : -
29.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Арарат
1 : 1
21.11.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Сардарапат
1 : 0
07.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат
0 : 2
31.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ван
2 : 1
23.10.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Арарат
1 : 1
17.10.2026
Ширак
Ширак
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Урарту
- : -
28.11.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ширак
3 : 0
20.11.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ноа
1 : 0
07.11.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Ширак
2 : 1
31.10.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ширак
0 : 1
24.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Арарат
1 : 1
17.10.2026
Ширак
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