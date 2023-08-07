Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Армения. Премьер-лига
Урарту - Арарат-Армения
Урарту - Арарат-Армения: обзор матча 07 августа 2023
Урарту
07.08.2023, понедельник, 19:00
Армения. Премьер-лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Арарат-Армения
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Урарту - Арарат-Армения
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Урарту
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Урарту
- : -
28.11.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Сюник
1 : 2
21.11.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Урарту
0 : 0
08.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Сардарапат
0 : 0
22.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Урарту
5 : 2
17.10.2026
Ван
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Сардарапат
- : -
30.11.2026
Арарат-Армения
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ван
1 : 2
20.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Урарту
0 : 0
08.11.2026
Арарат-Армения
Лига Европы, 4 тур
Торренсе
3 : 2
05.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат-Армения
3 : 0
01.11.2026
Гандзасар
Новости команд
Все
Урарту
Арарат-Армения
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги Европы
Вчера, 10:46
«Зальцбург» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Зальцбурга» и «Арарата-Армения» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Торренсе» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Арарат-Армении» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Сбежавший в 2022 году украинский футболист хочет вернуться в Россию
11 января
12
Российский игрок забил решающий гол в матче отбора Лиги Европы
2025.07.18 18:51
«Неман» – «Урарту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025
2025.07.17 19:50
«Неман» – «Урарту»: прогноз на матч 17 июля с 66% вероятностью захода ставки
2025.07.16 13:15
Прогноз на точный счeт матча «Неман» – «Урарту»: Лига Конференций, 17 июля 2025
2025.07.16 09:45
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги Европы
Вчера, 10:46
«Зальцбург» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Зальцбурга» и «Арарата-Армения» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Торренсе» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Арарат-Армении» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+