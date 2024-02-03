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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Санкт-Паули - Гройтер Фюрт
Санкт-Паули - Гройтер Фюрт: обзор матча 03 февраля 2024
Санкт-Паули
03.02.2024, суббота, 15:00
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
3 : 2
Завершен
Гройтер Фюрт
30'
Э. Саад
33'
О. Афолаян
81'
Э. Саад
44'
А. Зиб
59'
С. Аста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Паули - Гройтер Фюрт
Замена
А. Дзвигала
️️️️
Э. Саад
88'
Замена
Л. Рицка
️️️️
М. Салиакас
87'
83'
Замена
L. Popp
️️️️
А. Зиб
83'
Замена
Й. Консбрух
️️️️
Р. Вагнер
ГОЛ! 3:2!
Э. Саад
81'
Замена
К. Бухалфа
️️️️
О. Афолаян
78'
74'
Желтая карточка
У. Хаддади
68'
Замена
М. Мейерхофер
️️️️
D. Michalski
68'
Замена
Д. Србени
️️️️
Т. Лемперле
Замена
Э. Аменидо
️️️️
Й. Эггештайн
65'
59'
ГОЛ! 2:2!
С. Аста
Пас отдал
Б. Хргота
Желтая карточка
О. Афолаян
58'
52'
Желтая карточка
Б. Хргота
44'
ГОЛ! 2:1!
А. Зиб
Пас отдал
Т. Лемперле
35'
Замена
У. Хаддади
️️️️
Л. Петков
ГОЛ! 2:0!
О. Афолаян
33'
ГОЛ! 1:0!
Э. Саад
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
29
Филипп Треу
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
11
Элиас Саад
ЛВ
6
Алеша Кемлейн
ОП
8
Эрик Смит
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
10
Марсель Хартель
(К)
АП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
21
Оладапо Афолаян
ЦФ
6
Хауке Валь
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Гройтер Фюрт
40
Йонас Урбиг
ВР
4
Damian Michalski
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
66
Maximilian Dietz
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
25
Лукас Петков
ПВ
19
Тим Лемперле
ЦФ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
10
Бранимир Хргота
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Санкт-Паули
30
Саша Бурхерт
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
10
Данель Синани
ЦП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
14
Этьен Аменидо
ЦФ
25
Maurides
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
Гройтер Фюрт
1
Нильс Кербер
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
29
Leander Popp
ЦФ
2-1-2-2-3
22
Васили
29
Треу
2
Салиакас
6
Кемлейн
8
Смит
5
Метс
11
Саад
10
Хартель
6
Валь
21
Афолаян
19
Эггештайн
3-3-1-3
40
Урбиг
2
Аста
21
Юнг
4
66
18
Вагнер
37
Грин
25
Петков
10
Хргота
9
Зиб
19
Лемперле
2
Салиакас
21
Рицка
21
Рицка
2
Салиакас
21
Афолаян
11
Бухалфа
11
Бухалфа
21
Афолаян
11
Саад
25
Дзвигала
25
Дзвигала
11
Саад
19
Эггештайн
14
Аменидо
14
Аменидо
19
Эггештайн
25
Петков
4
Хаддади
4
Хаддади
25
Петков
4
28
Мейерхофер
28
Мейерхофер
4
18
Вагнер
14
Консбрух
14
Консбрух
18
Вагнер
19
Лемперле
7
Србени
7
Србени
19
Лемперле
9
Зиб
29
29
9
Зиб
Остались в запасе
Санкт-Паули
Гройтер Фюрт
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
25
Maurides
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
1
Нильс Кербер
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
25
Maurides
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Санкт-Паули - Гройтер Фюрт
1
2
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
14
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
17
16
Офсайды
2
3
Количество передач
546
397
Сейвы
1
11
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
- : -
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Экснер
(Мюнстер)
Стадион:
Миллернтор
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