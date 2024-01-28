Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Гройтер Фюрт - Хольштайн
Гройтер Фюрт - Хольштайн: обзор матча 28 января 2024
Гройтер Фюрт
28.01.2024, воскресенье, 15:30
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Хольштайн
59'
А. Зиб
75'
Б. Хргота
64'
П. Эррас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гройтер Фюрт - Хольштайн
90'
+3
Желтая карточка
Т. Беккер
Замена
L. Popp
️️️️
Т. Лемперле
90'
+1
84'
Замена
М. Ивежич
️️️️
Н. Ремберг
83'
Желтая карточка
П. Эррас
Желтая карточка
Д. Юнг
78'
78'
Замена
Й. Меес
️️️️
J. Sterner
78'
Замена
М. Коменда
️️️️
C. Noah Kleine-Bekel
75'
Желтая карточка
C. Noah Kleine-Bekel
ГОЛ! 2:1!
Б. Хргота
75'
Замена
Д. Србени
️️️️
А. Зиб
73'
Замена
У. Хаддади
️️️️
Л. Петков
73'
64'
ГОЛ! 1:1!
П. Эррас
Пас отдал
Л. Холтби
ГОЛ! 1:0!
А. Зиб
Пас отдал
Б. Хргота
59'
51'
Замена
А. Бернхардссон
️️️️
Х. Арон Фридйонссон
45'
+3
Желтая карточка
Н. Ремберг
45'
Желтая карточка
Т. Роте
Желтая карточка
Й. Урбиг
41'
Желтая карточка
А. Зиб
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
40
Йонас Урбиг
ВР
4
Damian Michalski
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
66
Maximilian Dietz
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
25
Лукас Петков
ПВ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
10
Бранимир Хргота
(К)
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Хольштайн
4
Том Роте
ЛЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
3
Colin Noah Kleine-Bekel
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
21
Николай Ремберг
ЦП
90
Льюис Холтби
(К)
ЦП
1
Тимон Вайнер
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
32
Jonas Sterner
ЦФ
Гройтер Фюрт
25
Леон Шаффран
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
29
Leander Popp
ЦФ
Хольштайн
31
Marcel Engelhardt
ВР
40
Tyler Dogan
ВР
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦП
3
Марко Коменда
ЦФ
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
17
Александер Бернхардссон
ЦФ
3-3-1-3
40
Урбиг
4
21
Юнг
2
Аста
66
18
Вагнер
37
Грин
25
Петков
19
Лемперле
10
Хргота
9
Зиб
3-1-2-5
8
Беккер
3
4
Роте
4
Эррас
21
Ремберг
90
Холтби
1
Вайнер
32
27
Порат
18
Мачино
11
Фридйонссон
25
Петков
4
Хаддади
4
Хаддади
25
Петков
9
Зиб
7
Србени
7
Србени
9
Зиб
19
Лемперле
29
29
19
Лемперле
21
Ремберг
5
Ивежич
5
Ивежич
21
Ремберг
3
3
Коменда
3
Коменда
3
32
8
Меес
8
Меес
32
11
Фридйонссон
17
Бернхардссон
17
Бернхардссон
11
Фридйонссон
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Хольштайн
25
Леон Шаффран
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
31
Marcel Engelhardt
ВР
40
Tyler Dogan
ВР
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
Остались в запасе
25
Леон Шаффран
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
Остались в запасе
31
Marcel Engelhardt
ВР
40
Tyler Dogan
ВР
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Гройтер Фюрт - Хольштайн
3
5
Всего ударов по воротам
23
11
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
10
5
Нарушения
9
15
Офсайды
4
0
Количество передач
384
434
Сейвы
1
4
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
14
2
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Информация о матче
Главный судья:
Alexander Sather, Germany
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
Новости команд
Все
Гройтер Фюрт
Хольштайн
Кубок Германии: шансы «Хольштайна» и «Хоффенхайма» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
«Хольштайн» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
«Хольштайн» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 4 февраля 2026 с коэффициентом 1.7
3 февраля
«Гамбург» – «Хольштайн Киль»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.88
2025.12.02 10:34
«Боруссия Д» – «Хольштайн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025
2025.05.17 15:20
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место
2022.05.07 19:05
1
Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско уступил дома «Униону»; гол и ассист Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»
2022.04.23 18:36
Азмун забил дебютный гол за «Байер»
2022.04.23 17:32
4
Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»
2022.03.19 19:28
3
Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт» – 6:1
2022.03.13 23:18
Кубок Германии: шансы «Хольштайна» и «Хоффенхайма» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
«Хольштайн» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
«Хольштайн» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 4 февраля 2026 с коэффициентом 1.7
3 февраля
«Гамбург» – «Хольштайн Киль»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.88
2025.12.02 10:34
«Боруссия Д» – «Хольштайн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025
2025.05.17 15:20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+