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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Фортуна - Хольштайн
Фортуна - Хольштайн: обзор матча 10 декабря 2023
Фортуна
10.12.2023, воскресенье, 15:30
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Хольштайн
18'
Л. Холтби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Хольштайн
Замена
Д. Гинчек
️️️️
Х. Цолис
85'
85'
Замена
J. Sterner
️️️️
Т. Беккер
80'
Замена
М. Коменда
️️️️
Т. Роте
80'
Замена
Х. Арон Фридйонссон
️️️️
Ш. Мачино
80'
Замена
М. Шульц
️️️️
Ф. Сандер
Замена
С. Аппелькамп
️️️️
А. Танака
75'
Замена
Д. Ястржембски
️️️️
Н. Гавори
67'
67'
Замена
Н. Ремберг
️️️️
Ф. Порат
Замена
Й. Немец
️️️️
Ф. Клаус
67'
Желтая карточка
Я. Энгельхардт
45'
+1
18'
ГОЛ! 0:1!
Л. Холтби
Желтая карточка
Ф. Клаус
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
(К)
ВР
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
30
Феликс Клаус
ЦП
22
Ао Танака
ЦП
16
Янник Энгельхардт
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
9
Венсан Вермей
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Хольштайн
4
Том Роте
ЛЗ
3
Colin Noah Kleine-Bekel
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
16
Филипп Сандер
ЦП
5
Марко Ивежич
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
27
Финн Порат
ЦФ
1
Тимон Вайнер
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
Фортуна
1
Карол Немчински
ВР
22
Takashi Uchino
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
35
Daniel Bunk
ЦП
8
Klaus Suso
ЦП
8
Синта Аппелькамп
ПВ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
11
Йона Немец
ЦФ
Хольштайн
31
Marcel Engelhardt
ВР
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
21
Николай Ремберг
ЦП
28
Aurel Wagbe
ЦП
3
Марко Коменда
ЦФ
32
Jonas Sterner
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
4-4-1-1
33
Кастенмайер
15
30
34
Гавори
5
Зиберт
30
Клаус
16
Энгельхардт
8
Йоуханнессон
22
Танака
17
Цолис
9
Вермей
3-1-3-4
3
8
Беккер
4
Роте
4
Эррас
16
Сандер
5
Ивежич
90
Холтби
18
Мачино
7
Арп
1
Вайнер
27
Порат
34
Гавори
27
Ястржембски
27
Ястржембски
34
Гавори
22
Танака
8
Аппелькамп
8
Аппелькамп
22
Танака
17
Цолис
10
Гинчек
10
Гинчек
17
Цолис
30
Клаус
11
Немец
11
Немец
30
Клаус
16
Сандер
10
Шульц
10
Шульц
16
Сандер
27
Порат
21
Ремберг
21
Ремберг
27
Порат
4
Роте
3
Коменда
3
Коменда
4
Роте
8
Беккер
32
32
8
Беккер
18
Мачино
11
Фридйонссон
11
Фридйонссон
18
Мачино
Остались в запасе
Фортуна
Хольштайн
1
Карол Немчински
ВР
22
Takashi Uchino
ЦЗ
35
Daniel Bunk
ЦП
8
Klaus Suso
ЦП
Главный тренер
Уве Реслер
31
Marcel Engelhardt
ВР
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
28
Aurel Wagbe
ЦП
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
Остались в запасе
1
Карол Немчински
ВР
22
Takashi Uchino
ЦЗ
35
Daniel Bunk
ЦП
8
Klaus Suso
ЦП
Остались в запасе
31
Marcel Engelhardt
ВР
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
28
Aurel Wagbe
ЦП
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Фортуна - Хольштайн
2
Всего ударов по воротам
4
9
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
1
Нарушения
7
4
Офсайды
1
0
Количество передач
201
286
Сейвы
2
1
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
0
4
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Бадштюбнер
(Виндсбах)
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
Новости команд
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