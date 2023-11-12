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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Гройтер Фюрт - Фортуна
Гройтер Фюрт - Фортуна: обзор матча 12 ноября 2023
Гройтер Фюрт
12.11.2023, воскресенье, 15:30
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Фортуна
48'
Р. Вагнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гройтер Фюрт - Фортуна
Желтая карточка
Й. Урбиг
90'
+7
Замена
Д. Србени
️️️️
Б. Хргота
90'
+1
87'
Замена
K. Samuel Manu
️️️️
Ф. Клаус
84'
Желтая карточка
Й. Немец
Замена
Л. Петков
️️️️
А. Зиб
82'
77'
Замена
Й. Немец
️️️️
Д. Ястржембски
Желтая карточка
Ю. Грин
68'
Желтая карточка
Р. Вагнер
67'
Замена
Д. Абиама
️️️️
Т. Лемперле
62'
51'
Желтая карточка
J. de Wijs
Желтая карточка
M. Dietz
51'
ГОЛ! 1:0!
Р. Вагнер
Пас отдал
Т. Лемперле
48'
45'
Желтая карточка
E. Iyoha
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
40
Йонас Урбиг
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
66
Maximilian Dietz
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
10
Бранимир Хргота
(К)
ЦФ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
31
Марсель Соботтка
(К)
ЦП
8
Emmanuel Iyoha
ЦП
22
Ао Танака
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
Главный тренер
Уве Реслер
Гройтер Фюрт
1
Андреас Линде
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
25
Лукас Петков
ПВ
18
Диксон Абиама
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
Фортуна
1
Карол Немчински
ВР
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
22
Takashi Uchino
ЦЗ
2
King Samuel Manu
ЦП
44
Robin Bird
ЦП
35
Daniel Bunk
ЦП
8
Klaus Suso
ЦП
11
Йона Немец
ЦФ
4-3-3
40
Урбиг
21
Юнг
4
4
Хаддади
2
Аста
66
37
Грин
18
Вагнер
19
Лемперле
9
Зиб
10
Хргота
3-5-2
33
Кастенмайер
5
Зиберт
30
34
Гавори
31
Соботтка
22
Танака
30
Клаус
8
Йоуханнессон
8
17
Цолис
27
Ястржембски
9
Зиб
25
Петков
25
Петков
9
Зиб
19
Лемперле
18
Абиама
18
Абиама
19
Лемперле
10
Хргота
7
Србени
7
Србени
10
Хргота
30
Клаус
2
2
30
Клаус
27
Ястржембски
11
Немец
11
Немец
27
Ястржембски
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Фортуна
1
Андреас Линде
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
1
Карол Немчински
ВР
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
22
Takashi Uchino
ЦЗ
44
Robin Bird
ЦП
35
Daniel Bunk
ЦП
8
Klaus Suso
ЦП
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
Остались в запасе
1
Карол Немчински
ВР
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
22
Takashi Uchino
ЦЗ
44
Robin Bird
ЦП
35
Daniel Bunk
ЦП
8
Klaus Suso
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Гройтер Фюрт - Фортуна
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Главный судья:
Max Burda, Germany
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
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Гройтер Фюрт
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