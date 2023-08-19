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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Гройтер Фюрт - Санкт-Паули
Гройтер Фюрт - Санкт-Паули: обзор матча 19 августа 2023
Гройтер Фюрт
19.08.2023, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Санкт-Паули
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гройтер Фюрт - Санкт-Паули
Желтая карточка
D. Michalski
90'
+4
89'
Замена
Ф. Треу
️️️️
Л. Рицка
Замена
Д. Абиама
️️️️
Б. Хргота
88'
Замена
D. Michalski
️️️️
Д. Юнг
88'
80'
Замена
A. Albers Nielsen
️️️️
Э. Саад
Замена
У. Хаддади
️️️️
М. Мейерхофер
71'
Замена
Л. Петков
️️️️
Т. Лемперле
71'
64'
Замена
С. Бэнкс
️️️️
К. Меткалф
60'
Желтая карточка
Д. Немет
59'
Желтая карточка
К. Меткалф
Замена
Д. Србени
️️️️
А. Зиб
57'
55'
Желтая карточка
Э. Саад
46'
Замена
Д. Синани
️️️️
О. Афолаян
46'
Замена
Д. Немет
️️️️
А. Дзвигала
23'
Желтая карточка
О. Афолаян
19'
Желтая карточка
Д. Ирвин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
40
Йонас Урбиг
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
37
Юлиан Грин
ЦП
66
Maximilian Dietz
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
24
Конор Меткалф
ОП
36
Джексон Ирвин
ЦП
8
Эрик Смит
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
11
Элиас Саад
ЦФ
21
Оладапо Афолаян
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
6
Хауке Валь
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Гройтер Фюрт
1
Андреас Линде
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
14
Йомейн Консбрух
ЦП
25
Лукас Петков
ПВ
18
Диксон Абиама
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
Санкт-Паули
30
Саша Бурхерт
ВР
29
Luca Günther
ЦЗ
29
Филипп Треу
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
10
Данель Синани
ЦП
17
Скотт Бэнкс
ПВ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
4-3-3
40
Урбиг
2
Аста
21
Юнг
27
Иттер
28
Мейерхофер
37
Грин
66
18
Вагнер
19
Лемперле
9
Зиб
10
Хргота
2-1-2-1-4
22
Васили
2
Салиакас
21
Рицка
24
Меткалф
36
Ирвин
8
Смит
10
Хартель
6
Валь
25
Дзвигала
21
Афолаян
11
Саад
21
Юнг
4
4
21
Юнг
28
Мейерхофер
4
Хаддади
4
Хаддади
28
Мейерхофер
19
Лемперле
25
Петков
25
Петков
19
Лемперле
10
Хргота
18
Абиама
18
Абиама
10
Хргота
9
Зиб
7
Србени
7
Србени
9
Зиб
21
Рицка
29
Треу
29
Треу
21
Рицка
25
Дзвигала
4
Немет
4
Немет
25
Дзвигала
21
Афолаян
10
Синани
10
Синани
21
Афолаян
24
Меткалф
17
Бэнкс
17
Бэнкс
24
Меткалф
11
Саад
19
19
11
Саад
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Санкт-Паули
1
Андреас Линде
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
14
Йомейн Консбрух
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
30
Саша Бурхерт
ВР
29
Luca Günther
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
14
Йомейн Консбрух
ЦП
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
29
Luca Günther
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Тимо Шульц
Статистика матча Гройтер Фюрт - Санкт-Паули
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
- : -
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
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