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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Хольштайн - Гройтер Фюрт
Хольштайн - Гройтер Фюрт: обзор матча 05 августа 2023
Хольштайн
05.08.2023, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Гройтер Фюрт
68'
J. Sterner
70'
Ш. Мачино (П)
63'
Б. Хргота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хольштайн - Гройтер Фюрт
81'
Замена
Д. Абиама
️️️️
Д. Юнг
Замена
Ф. Порат
️️️️
Б. Пихлер
80'
78'
Желтая карточка
Д. Юнг
74'
Замена
К. Чалханоглу
️️️️
М. Мейерхофер
74'
Замена
Й. Консбрух
️️️️
Р. Вагнер
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ш. Мачино
70'
ГОЛ! 1:1!
J. Sterner
Пас отдал
Т. Роте
68'
Замена
B. Simakala
️️️️
С. Скрыбски
67'
63'
ГОЛ! 0:1!
Б. Хргота
59'
Замена
Л. Петков
️️️️
А. Зиб
54'
Желтая карточка
Р. Вагнер
Желтая карточка
Т. Роте
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хольштайн
4
Том Роте
ЛЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
3
Colin Noah Kleine-Bekel
ЦЗ
16
Филипп Сандер
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
5
Марко Ивежич
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
33
Томас Дахне
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
32
Jonas Sterner
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
Гройтер Фюрт
40
Йонас Урбиг
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
2
Симон Аста
ПЗ
37
Юлиан Грин
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
66
Maximilian Dietz
ЦП
19
Тим Лемперле
ЦФ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Хольштайн
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
21
Николай Ремберг
ЦП
28
Aurel Wagbe
ЦП
1
Тимон Вайнер
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
90
Льюис Холтби
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
Гройтер Фюрт
1
Андреас Линде
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
14
Йомейн Консбрух
ЦП
37
Сидни Ребигер
ЦП
25
Лукас Петков
ПВ
18
Диксон Абиама
ЦФ
3-3-1-4
4
Роте
3
10
Шульц
16
Сандер
11
Пихлер
5
Ивежич
7
Скрыбски
33
Дахне
18
Мачино
32
3
Коменда
4-3-3
40
Урбиг
2
Аста
27
Иттер
21
Юнг
28
Мейерхофер
37
Грин
18
Вагнер
66
10
Хргота
9
Зиб
19
Лемперле
11
Пихлер
27
Порат
27
Порат
11
Пихлер
7
Скрыбски
7
7
7
Скрыбски
28
Мейерхофер
23
Чалханоглу
23
Чалханоглу
28
Мейерхофер
18
Вагнер
14
Консбрух
14
Консбрух
18
Вагнер
9
Зиб
25
Петков
25
Петков
9
Зиб
21
Юнг
18
Абиама
18
Абиама
21
Юнг
Остались в запасе
Хольштайн
Гройтер Фюрт
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
21
Николай Ремберг
ЦП
28
Aurel Wagbe
ЦП
1
Тимон Вайнер
ЦФ
90
Льюис Холтби
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
1
Андреас Линде
ВР
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
37
Сидни Ребигер
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
21
Николай Ремберг
ЦП
28
Aurel Wagbe
ЦП
1
Тимон Вайнер
ЦФ
90
Льюис Холтби
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
37
Сидни Ребигер
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Хольштайн - Гройтер Фюрт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
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