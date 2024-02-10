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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Краковия - Радомяк
Краковия - Радомяк: обзор матча 10 февраля 2024
Краковия
10.02.2024, суббота, 17:00
Польша. Экстракласа, 20 тур
6 : 0
Завершен
Радомяк
8'
П. Ярочински
18'
Б. Каллман
32'
D. Abramowicz (АГ)
62'
P. Makuch
65'
Я. Атанасов
90+1'
П. Ярочински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краковия - Радомяк
ГОЛ! 6:0!
П. Ярочински
90'
+1
86'
Красная карточка
M. Kaput
Замена
F. Bzdyl
️️️️
Б. Каллман
85'
Желтая карточка
Я. Атанасов
84'
81'
Замена
L.
️️️️
Л. Семеду
Желтая карточка
А. Сковгор
80'
Замена
M. Bochnak
️️️️
О. Какабадзе
70'
66'
Замена
Л. Вушкович
️️️️
М. Сестор
66'
Замена
L. Machado
️️️️
L.
66'
Замена
M. Kaput
️️️️
C. Donis
ГОЛ! 5:0!
Я. Атанасов
Пас отдал
Б. Каллман
65'
Замена
Т. Осима
️️️️
K. Knap
64'
Замена
Я. Атанасов
️️️️
П. Соколовски
64'
ГОЛ! 4:0!
P. Makuch
Пас отдал
П. Ярочински
62'
57'
Желтая карточка
C. Donis
Замена
Э. Битри
️️️️
В. Гицэ
46'
46'
Замена
K. Okoniewski
️️️️
Вагнер
Желтая карточка
В. Гицэ
34'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
D. Abramowicz
32'
ГОЛ! 2:0!
Б. Каллман
Пас отдал
P. Makuch
18'
ГОЛ! 1:0!
П. Ярочински
8'
2'
Красная карточка
L. Rocha
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
25
Отар Какабадзе
ЦЗ
88
Патрик Соколовски
ОП
20
Karol Knap
ЦП
36
Michał Rakoczy
(К)
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
9
Patryk Makuch
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Радомяк
87
Габриэль Кобыляк
ВР
75
Майк Сестор
ВР
16
Mateusz Cichocki
ЦЗ
33
Dawid Abramowicz
(К)
ЦЗ
8
Luizao
ЦП
13
Jan Grzesik
ЦП
27
Rafał Wolski
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
70
Вагнер
ПВ
7
Лисандру Семеду
ПВ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Краковия
31
Lukáš Hroššo
ВР
33
Энео Битри
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
11
Fabian Bzdyl
ЦП
72
Bartlomiej Kolec
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
14
Такуто Осима
ЦП
31
Cornel Râpă
ЦП
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
Радомяк
1
Filip Majchrowicz
ВР
44
Лука Вушкович
ЦЗ
14
Damian Jakubik
ЦЗ
21
Jakub Snopczyński
ЦП
11
Daniel Pik
ЦП
28
Michał Kaput
ЦП
20
L. Machado
ЦФ
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
9
Leândro
ЦФ
3-3-1-3
13
27
Сковгор
27
Хосконен
25
Какабадзе
44
Ярочински
88
Соколовски
5
Гицэ
20
9
9
Каллман
36
2-4-2-1
87
Кобыляк
16
33
13
27
77
8
7
Семеду
70
Вагнер
45
5
Гицэ
33
Битри
33
Битри
5
Гицэ
88
Соколовски
21
Атанасов
21
Атанасов
88
Соколовски
9
Каллман
11
11
9
Каллман
20
14
Осима
14
Осима
20
25
Какабадзе
17
17
25
Какабадзе
75
Сестор
44
Вушкович
44
Вушкович
75
Сестор
77
28
28
77
8
20
20
8
70
Вагнер
29
29
70
Вагнер
7
Семеду
9
9
7
Семеду
Остались в запасе
Краковия
Радомяк
31
Lukáš Hroššo
ВР
72
Bartlomiej Kolec
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
31
Cornel Râpă
ЦП
Главный тренер
Артур Платек
1
Filip Majchrowicz
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
21
Jakub Snopczyński
ЦП
11
Daniel Pik
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
Остались в запасе
31
Lukáš Hroššo
ВР
72
Bartlomiej Kolec
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
31
Cornel Râpă
ЦП
Остались в запасе
1
Filip Majchrowicz
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
21
Jakub Snopczyński
ЦП
11
Daniel Pik
ЦП
Главный тренер
Артур Платек
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Краковия - Радомяк
3
2
1
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
8
Офсайды
1
1
Количество передач
450
309
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Радомяк
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
Висла Плоцк
1 : 0
19.10.2026
Радомяк
Информация о матче
Главный судья:
Karol Arys, Poland
Стадион:
Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Krakow
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Краковия
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