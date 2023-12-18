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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пяст - Сталь
Пяст - Сталь: обзор матча 18 декабря 2023
Пяст
18.12.2023, понедельник, 21:00
Польша. Экстракласа, 19 тур
3 : 0
Завершен
Сталь
51'
T. Huk
62'
Х. Феликс
73'
Д. Кадзиор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пяст - Сталь
Замена
M. Bykowski
️️️️
М. Амейо
90'
+1
Замена
T. Mokwa
️️️️
Д. Кадзиор
84'
80'
Замена
Ł. Wolsztyński
️️️️
И. Шкурин
77'
Желтая карточка
M. Stępień
Замена
Т. Костадинов
️️️️
M. Chrapek
77'
ГОЛ! 3:0!
Д. Кадзиор
73'
72'
Замена
K. Hinokio
️️️️
M. Trąbka
71'
Желтая карточка
K. Pajnowski
ГОЛ! 2:0!
Х. Феликс
62'
59'
Желтая карточка
М. Гилламьер
58'
Замена
K. Pajnowski
️️️️
L.
57'
Замена
M. Stępień
️️️️
Ł. Gerstenstein
57'
Замена
K. Meriluoto
️️️️
K. Wołkowicz
ГОЛ! 1:0!
T. Huk
Пас отдал
A. Mosór
51'
Желтая карточка
M. Chrapek
46'
Замена
P. Dziczek
️️️️
M. Szczepański
46'
Желтая карточка
T. Huk
31'
19'
Желтая карточка
K. Getinger
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
11
Аркадиуш Пырка
ЦЗ
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
30
Miłosz Szczepański
ЦП
19
Майкл Амейо
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
6
Michał Chrapek
(К)
ЦП
14
Якуб Голубек
ЦП
99
Piotr Urbanki
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Сталь
6
Leândro
ЦЗ
21
Mateusz Matras
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
18
Piotr Wlazło
ЦП
23
Krystian Getinger
(К)
ЦП
19
Michał Trąbka
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
10
Maciej Domański
ЦФ
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
26
Тихомир Костадинов
ЦП
24
Tom Hateley
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
29
Marcel Bykowski
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
16
Patryk Dziczek
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
ЦФ
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
4
Kamil Pajnowski
ЦЗ
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
8
Koki Hinokio
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
66
Алвис Яунземс
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
9
Kai Meriluoto
ЦФ
2-5-1-2
33
2
11
Пырка
19
Амейо
92
Кадзиор
6
14
Голубек
30
20
5
99
2-1-4-4
6
21
6
Гилламьер
23
19
6
18
11
10
17
Шкурин
77
Кочальски
6
26
Костадинов
26
Костадинов
6
19
Амейо
29
29
19
Амейо
30
16
16
30
92
Кадзиор
22
22
92
Кадзиор
6
4
4
6
19
8
8
19
6
12
12
6
17
Шкурин
25
25
17
Шкурин
11
9
9
11
Остались в запасе
Пяст
Сталь
26
Франтишек Плах
ВР
24
Tom Hateley
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
13
Konrad Jałocha
ВР
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
22
Rafael Santos
ЦП
66
Алвис Яунземс
ЦП
Главный тренер
Камил Киерес
Остались в запасе
26
Франтишек Плах
ВР
24
Tom Hateley
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
ЦФ
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
22
Rafael Santos
ЦП
66
Алвис Яунземс
ЦП
Главный тренер
Александар Вукович
Главный тренер
Камил Киерес
Статистика матча Пяст - Сталь
2
4
Всего ударов по воротам
8
3
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
1
Нарушения
7
7
Офсайды
1
0
Количество передач
282
207
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Krasny, Poland
Стадион:
Stadion Miejski w Gliwicach, Gliwice
Новости команд
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Пяст
Сталь
Форвард ЦСКА может оказаться в «Болонье»
2024.03.18 11:26
6
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2021.07.01 21:48
16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
2021.06.26 01:37
15
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
2019.08.23 13:44
3
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2019.08.21 18:15
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
2021.07.01 21:48
16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
2021.06.26 01:37
15
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
2019.08.23 13:44
3
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2019.08.21 18:15
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