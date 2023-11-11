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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Заглембе - Видзев
Заглембе - Видзев: обзор матча 11 ноября 2023
Заглембе
11.11.2023, суббота, 19:30
Польша. Экстракласа, 15 тур
1 : 1
Завершен
Видзев
60'
М. Вдовяк
90+9'
И. Рондич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заглембе - Видзев
Вторая желтая
С. Диудис
90'
+15
90'
+14
Желтая карточка
M. Milos
Желтая карточка
С. Диудис
90'
+11
90'
+9
ГОЛ! 1:1!
И. Рондич
90'
+3
Замена
I. Dawid
️️️️
Ю. Шеху
Замена
M. Mróz
️️️️
С. Булеца
85'
84'
Замена
И. Рондич
️️️️
F. Nunes
Замена
Д. Богар
️️️️
М. Вдовяк
77'
Замена
К. Чодина
️️️️
Т. Пенько
77'
70'
Замена
D. Tkacz
️️️️
A. Klimek
70'
Замена
F. Álvarez
️️️️
D. Kun
ГОЛ! 1:0!
М. Вдовяк
60'
Пенальти не реализован!
Д. Дабровски
58'
46'
Замена
L. da Silva
️️️️
J. Fernández
22'
Желтая карточка
А. Цыганик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заглембе
1
Сократис Диудис
ВР
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
13
Mateusz Grzybek
ЦЗ
2
Bartosz Kopacz
(К)
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
6
Tomasz Makowski
ЦП
8
Дамьян Дабровски
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
91
D. Kurminowski
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Видзев
23
Генрих Раваш
ВР
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
2
Juan Fernández
ЦЗ
11
Mato Milos
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
7
Antoni Klimek
ЦП
25
M. Hanousek
(К)
ЦП
14
Dominik Kun
ЦП
92
Fábio Nunes
ЦФ
22
J. Sanchez
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
11
Каспер Чодина
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
4
Марко Полетанович
ЦП
39
Дамьян Богар
ЦП
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
9
J. Munoz
ЦФ
3
Луиш Мата
ЦФ
Видзев
1
Jakub Szymański
ВР
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
23
Paweł Zieliński
ЦЗ
19
Dawid Tkacz
ЦП
88
Ignacy Dawid
ЦП
10
Fran Álvarez
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
13
Ernest Terpiłowski
ЦП
15
Luís da Silva
ЦФ
4-3-2-1
1
Диудис
2
2
5
13
6
8
Дабровски
21
Пенько
7
Вдовяк
10
Булеца
91
3-1-3-3
23
Раваш
4
2
11
6
Шеху
7
25
14
14
Цыганик
22
92
21
Пенько
11
Чодина
11
Чодина
21
Пенько
10
Булеца
7
7
10
Булеца
7
Вдовяк
39
Богар
39
Богар
7
Вдовяк
7
19
19
7
6
Шеху
88
88
6
Шеху
14
10
10
14
92
15
Рондич
15
Рондич
92
2
15
15
2
Остались в запасе
Заглембе
Видзев
1
Jasmin Burić
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
4
Марко Полетанович
ЦП
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
9
J. Munoz
ЦФ
3
Луиш Мата
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
1
Jakub Szymański
ВР
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
23
Paweł Zieliński
ЦЗ
13
Ernest Terpiłowski
ЦП
Главный тренер
Януш Недзвидц
Остались в запасе
1
Jasmin Burić
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
4
Марко Полетанович
ЦП
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
9
J. Munoz
ЦФ
3
Луиш Мата
ЦФ
Остались в запасе
1
Jakub Szymański
ВР
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
23
Paweł Zieliński
ЦЗ
13
Ernest Terpiłowski
ЦП
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Главный тренер
Януш Недзвидц
Статистика матча Заглембе - Видзев
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Заглембе
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
- : -
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 11 тур
Заглембе
1 : 0
18.10.2026
Ягеллония
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
- : -
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 11 тур
Видзев
0 : 0
16.10.2026
Висла
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Stefanski, Poland
Стадион:
KGHM Zagłębie Arena, Lubin
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