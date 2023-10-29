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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ракув - Видзев
Ракув - Видзев: обзор матча 29 октября 2023
Ракув
29.10.2023, воскресенье, 19:30
Польша. Экстракласа, 13 тур
1 : 1
Завершен
Видзев
66'
Ж. Карлос
3'
M. Żyro
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ракув - Видзев
90'
+6
Желтая карточка
M. Hanousek
Желтая карточка
М. Кебула
87'
78'
Замена
F. Nunes
️️️️
И. Рондич
Замена
С. Киттель
️️️️
Б. Новак
75'
Замена
D. Drachal
️️️️
Ж. Карлос
75'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Карлос
66'
65'
Замена
F. Álvarez
️️️️
D. Kun
65'
Замена
J. Sanchez
️️️️
E. Terpiłowski
Замена
М. Кебула
️️️️
Д. Йебоа
61'
Замена
В. Кочергин
️️️️
Б. Ледерман
61'
37'
Замена
L. da Silva
️️️️
J. Fernández
12'
Желтая карточка
Ю. Шеху
3'
ГОЛ! 0:1!
M. Żyro
Пас отдал
M. Milos
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Владан Ковачевич
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
5
Густав Берггрен
ОП
8
Бен Ледерман
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
27
Бартош Новак
АП
10
Джон Йебоа
АП
7
Фран Тудор
(К)
ПП
17
Анте Крнак
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Видзев
23
Генрих Раваш
ВР
11
Mato Milos
ЦЗ
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
2
Juan Fernández
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
15
Имад Рондич
ЦП
14
Dominik Kun
ЦП
25
M. Hanousek
(К)
ЦП
13
Ernest Terpiłowski
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Ракув
99
Антонис Цифцис
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
8
Dawid Drachal
ЦП
5
Яннис Папаниколау
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
77
Марцин Кебула
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Видзев
1
Jakub Szymański
ВР
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
23
Paweł Zieliński
ЦЗ
88
Ignacy Dawid
ЦП
80
Filip Przybulek
ЦП
10
Fran Álvarez
ЦП
22
J. Sanchez
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
15
Luís da Silva
ЦФ
2-1-3-3-1
1
Ковачевич
25
Раковитан
3
Рундич
5
Берггрен
8
Ледерман
95
Плавсич
7
Тудор
20
Карлос
10
Йебоа
27
Новак
17
Крнак
3-1-5-1
23
Раваш
11
4
2
6
Шеху
15
Рондич
25
13
7
14
14
Цыганик
20
Карлос
8
8
20
Карлос
8
Ледерман
10
Кочергин
10
Кочергин
8
Ледерман
10
Йебоа
77
Кебула
77
Кебула
10
Йебоа
27
Новак
8
Киттель
8
Киттель
27
Новак
14
10
10
14
13
22
22
13
15
Рондич
92
92
15
Рондич
2
15
15
2
Остались в запасе
Ракув
Видзев
99
Антонис Цифцис
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
5
Яннис Папаниколау
ЦП
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
1
Jakub Szymański
ВР
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
23
Paweł Zieliński
ЦЗ
88
Ignacy Dawid
ЦП
80
Filip Przybulek
ЦП
Главный тренер
Януш Недзвидц
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
5
Яннис Папаниколау
ЦП
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Остались в запасе
1
Jakub Szymański
ВР
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
23
Paweł Zieliński
ЦЗ
88
Ignacy Dawid
ЦП
80
Filip Przybulek
ЦП
Главный тренер
Давид Шварга
Главный тренер
Януш Недзвидц
Статистика матча Ракув - Видзев
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
- : -
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 11 тур
Видзев
0 : 0
16.10.2026
Висла
Информация о матче
Главный судья:
Дамиан Сильвестрзак
(Вроцлав)
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