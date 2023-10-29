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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Легия - Сталь
Легия - Сталь: обзор матча 29 октября 2023
Легия
29.10.2023, воскресенье, 17:00
Польша. Экстракласа, 13 тур
1 : 3
Завершен
Сталь
89'
Б. Крамер
38'
И. Шкурин
50'
K. Wołkowicz
82'
K. Hinokio
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Легия - Сталь
90'
+3
Замена
R. Santos
️️️️
M. Trąbka
90'
Замена
K. Meriluoto
️️️️
И. Шкурин
ГОЛ! 1:3!
Б. Крамер
Пас отдал
П. Вшолек
89'
Желтая карточка
Б. Крамер
86'
82'
ГОЛ! 0:3!
K. Hinokio
Пас отдал
И. Шкурин
76'
Замена
K. Hinokio
️️️️
K. Wołkowicz
Замена
И. Стрзалек
️️️️
Б. Слиш
74'
Замена
М. Гуал
️️️️
Э. Мучи
66'
Замена
Б. Крамер
️️️️
Т. Пекхарт
66'
Желтая карточка
А. Енджейчик
58'
50'
ГОЛ! 0:2!
K. Wołkowicz
Пас отдал
И. Шкурин
Замена
М. Бюрх
️️️️
С. Капуади
46'
Замена
П. Вшолек
️️️️
П. Кун
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
И. Шкурин
Пас отдал
M. Trąbka
Желтая карточка
Б. Слиш
24'
Желтая карточка
С. Капуади
13'
10'
Желтая карточка
K. Wołkowicz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
23
Жил Диаш
ЛВ
99
Бартош Слиш
ЦП
22
Юрген Элитим
ЦП
10
Жозуэ
(К)
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Сталь
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
21
Mateusz Matras
ЦЗ
6
Leândro
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
66
Алвис Яунземс
ЦП
19
Michał Trąbka
ЦП
23
Krystian Getinger
(К)
ЦП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
10
Maciej Domański
ЦФ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Легия
30
Доминик Гладун
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
16
Юрген Челхака
ЦП
86
Игор Стрзалек
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
5
Marco Ehmann
ЦЗ
14
Przemysław Maj
ЦП
8
Koki Hinokio
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
9
Kai Meriluoto
ЦФ
3-3-2-2
25
Тобиаш
4
Рибейру
55
Енджейчик
3
Капуади
23
Кун
22
Элитим
99
Слиш
23
Диаш
10
Жозуэ
7
Мучи
17
Пекхарт
3-1-3-4
3
Эсселинк
21
6
6
Гилламьер
66
Яунземс
19
23
77
Кочальски
10
17
Шкурин
11
3
Капуади
15
Бюрх
15
Бюрх
3
Капуади
99
Слиш
86
Стрзалек
86
Стрзалек
99
Слиш
23
Кун
22
Вшолек
22
Вшолек
23
Кун
7
Мучи
28
Гуал
28
Гуал
7
Мучи
17
Пекхарт
9
Крамер
9
Крамер
17
Пекхарт
11
8
8
11
19
22
22
19
17
Шкурин
9
9
17
Шкурин
Остались в запасе
Легия
Сталь
30
Доминик Гладун
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
16
Юрген Челхака
ЦП
7
Мацей Росолек
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
13
Konrad Jałocha
ВР
5
Marco Ehmann
ЦЗ
14
Przemysław Maj
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
Главный тренер
Камил Киерес
Остались в запасе
30
Доминик Гладун
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
16
Юрген Челхака
ЦП
7
Мацей Росолек
ЦФ
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
5
Marco Ehmann
ЦЗ
14
Przemysław Maj
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Камил Киерес
Статистика матча Легия - Сталь
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Информация о матче
Главный судья:
Karol Arys, Poland
Стадион:
Войска Польского
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