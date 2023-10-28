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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Краковия - Лех
Краковия - Лех: обзор матча 28 октября 2023
Краковия
28.10.2023, суббота, 18:30
Польша. Экстракласа, 13 тур
1 : 1
Завершен
Лех
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Краковия - Лех
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Информация о матче
Главный судья:
Lukasz Kuzma, Poland
Стадион:
Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Krakow
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