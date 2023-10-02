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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Гурник - Заглембе
Гурник - Заглембе: обзор матча 02 октября 2023
Гурник
02.10.2023, понедельник, 20:00
Польша. Экстракласа, 10 тур
0 : 2
Завершен
Заглембе
36'
С. Булеца
90+7'
М. Вдовяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гурник - Заглембе
90'
+7
ГОЛ! 0:2!
М. Вдовяк
Желтая карточка
К. Триантафиллопулос
90'
+3
90'
+1
Замена
A. Wozniak
️️️️
T. Makowski
Замена
R. Dadok
️️️️
Б. Секулич
87'
Замена
Ш. Чиж
️️️️
D. Pacheco
87'
Замена
A. Kapralik
️️️️
D. Yokota
76'
Замена
Л. Эннали
️️️️
K. Lukoszek
76'
70'
Замена
B. Kłudka
️️️️
M. Grzybek
70'
Замена
М. Полетанович
️️️️
Д. Дабровски
61'
Желтая карточка
M. Grzybek
59'
Замена
М. Вдовяк
️️️️
Т. Пенько
Замена
P. Krawczyk
️️️️
С. Муселик
46'
46'
Замена
M. Mróz
️️️️
С. Булеца
36'
ГОЛ! 0:1!
С. Булеца
Пас отдал
К. Чодина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гурник
31
Daniel Bielica
ВР
13
Эрик Янжа
ЦЗ
26
Рафал Яницки
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
26
Damian Rasak
ЦП
8
Dani Pacheco
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
17
Kamil Lukoszek
ЦП
17
Daisuke Yokota
ЦФ
70
Себастьян Муселик
ЦФ
13
Костас Триантафиллопулос
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Заглембе
1
Сократис Диудис
ВР
2
Bartosz Kopacz
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
13
Mateusz Grzybek
ЦЗ
8
Дамьян Дабровски
ЦП
6
Tomasz Makowski
ЦП
11
Каспер Чодина
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
9
J. Munoz
ЦФ
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Гурник
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
96
Robert Dadok
ЦЗ
55
Шимон Чиж
ЦП
20
Mateusz Chmarek
ЦП
11
Лоуренс Эннали
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
18
M. Siplak
ЦФ
20
Adrian Kapralik
ЦФ
22
Piotr Krawczyk
ЦФ
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
25
Michał Nalepa
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
7
Marek Mróz
ЦП
4
Марко Полетанович
ЦП
39
Дамьян Богар
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
3
Луиш Мата
ЦФ
2-1-4-3
31
13
Янжа
26
Яницки
2
Секулич
26
10
17
8
13
Триантафиллопулос
70
Муселик
17
3-4-1-2
1
Диудис
2
5
13
6
11
Чодина
21
Пенько
8
Дабровски
10
Булеца
2
9
2
Секулич
96
96
2
Секулич
8
55
Чиж
55
Чиж
8
17
11
Эннали
11
Эннали
17
17
20
20
17
70
Муселик
22
22
70
Муселик
13
2
2
13
10
Булеца
7
7
10
Булеца
8
Дабровски
4
Полетанович
4
Полетанович
8
Дабровски
6
11
11
6
21
Пенько
7
Вдовяк
7
Вдовяк
21
Пенько
Остались в запасе
Гурник
Заглембе
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
20
Mateusz Chmarek
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
18
M. Siplak
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
1
Jasmin Burić
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
39
Дамьян Богар
ЦП
3
Луиш Мата
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Остались в запасе
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
20
Mateusz Chmarek
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
18
M. Siplak
ЦФ
Остались в запасе
1
Jasmin Burić
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
39
Дамьян Богар
ЦП
3
Луиш Мата
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Статистика матча Гурник - Заглембе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Заглембе
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
- : -
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 11 тур
Заглембе
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