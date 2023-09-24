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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Легия - Гурник
Легия - Гурник: обзор матча 24 сентября 2023
Легия
24.09.2023, воскресенье, 18:30
Польша. Экстракласа, 9 тур
2 : 1
Завершен
Гурник
8'
Т. Пекхарт
90+2'
И. Стрзалек
12'
С. Муселик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Легия - Гурник
ГОЛ! 2:1!
И. Стрзалек
Пас отдал
П. Вшолек
90'
+2
85'
Замена
P. Olkowski
️️️️
D. Pacheco
Замена
И. Стрзалек
️️️️
Ю. Челхака
78'
77'
Замена
A. Kapralik
️️️️
С. Муселик
77'
Замена
Ш. Чиж
️️️️
D. Rasak
Замена
Э. Мучи
️️️️
М. Росолек
74'
65'
Замена
Б. Секулич
️️️️
R. Dadok
65'
Замена
Л. Эннали
️️️️
K. Lukoszek
Замена
Ю. Элитим
️️️️
Б. Слиш
62'
Замена
Жозуэ
️️️️
М. Гуал
62'
Замена
П. Вшолек
️️️️
П. Кун
62'
Желтая карточка
Ю. Челхака
45'
+1
45'
Желтая карточка
R. Dadok
12'
ГОЛ! 1:1!
С. Муселик
ГОЛ! 1:0!
Т. Пекхарт
Пас отдал
П. Кун
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
32
Макана Баку
ЛВ
99
Бартош Слиш
ЦП
16
Юрген Челхака
ЦП
7
Мацей Росолек
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
28
Марк Гуал
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Гурник
31
Daniel Bielica
ВР
96
Robert Dadok
ЦЗ
26
Рафал Яницки
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
8
Dani Pacheco
ЦП
26
Damian Rasak
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
17
Kamil Lukoszek
ЦП
13
Костас Триантафиллопулос
ЦФ
70
Себастьян Муселик
ЦФ
17
Daisuke Yokota
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Легия
30
Доминик Гладун
ВР
3
Стив Капуади
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
22
Юрген Элитим
ЦП
10
Жозуэ
АП
86
Игор Стрзалек
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
Гурник
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
55
Шимон Чиж
ЦП
20
Mateusz Chmarek
ЦП
11
Лоуренс Эннали
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
18
M. Siplak
ЦФ
20
Adrian Kapralik
ЦФ
3-3-1-3
25
Тобиаш
4
Рибейру
55
Енджейчик
12
Панков
23
Кун
16
Челхака
99
Слиш
32
Баку
28
Гуал
17
Пекхарт
7
Росолек
3-4-3
31
96
26
Яницки
13
Янжа
26
10
17
8
17
70
Муселик
13
Триантафиллопулос
99
Слиш
22
Элитим
22
Элитим
99
Слиш
28
Гуал
10
Жозуэ
10
Жозуэ
28
Гуал
16
Челхака
86
Стрзалек
86
Стрзалек
16
Челхака
23
Кун
22
Вшолек
22
Вшолек
23
Кун
7
Росолек
7
Мучи
7
Мучи
7
Росолек
8
16
16
8
96
2
Секулич
2
Секулич
96
26
55
Чиж
55
Чиж
26
17
11
Эннали
11
Эннали
17
70
Муселик
20
20
70
Муселик
Остались в запасе
Легия
Гурник
30
Доминик Гладун
ВР
3
Стив Капуади
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
Главный тренер
Коста Руньяич
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
20
Mateusz Chmarek
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
18
M. Siplak
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Остались в запасе
30
Доминик Гладун
ВР
3
Стив Капуади
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
Остались в запасе
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
20
Mateusz Chmarek
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
18
M. Siplak
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Ян Урбан
Статистика матча Легия - Гурник
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
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Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
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Польша. Экстракласа, 12 тур
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1 : 1
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