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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Сталь - Заглембе
Сталь - Заглембе: обзор матча 18 сентября 2023
Сталь
18.09.2023, понедельник, 20:00
Польша. Экстракласа, 8 тур
4 : 2
Завершен
Заглембе
21'
И. Шкурин
45'
M. Domański
68'
K. Meriluoto
71'
K. Getinger
26'
J. Munoz
90'
М. Вдовяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сталь - Заглембе
90'
+3
Желтая карточка
A. Wozniak
90'
ГОЛ! 4:2!
М. Вдовяк
Пас отдал
К. Чодина
Замена
K. Wołkowicz
️️️️
K. Getinger
83'
Замена
М. Гилламьер
️️️️
K. Hinokio
78'
Замена
А. Яунземс
️️️️
P. Wlazło
78'
ГОЛ! 4:1!
K. Getinger
Пас отдал
P. Wlazło
71'
ГОЛ! 3:1!
K. Meriluoto
Пас отдал
M. Domański
68'
Замена
K. Meriluoto
️️️️
И. Шкурин
67'
Замена
M. Stępień
️️️️
Ł. Gerstenstein
67'
67'
Замена
A. Wozniak
️️️️
Т. Пенько
67'
Замена
М. Полетанович
️️️️
Д. Дабровски
Желтая карточка
И. Шкурин
48'
46'
Замена
М. Вдовяк
️️️️
J. Munoz
ГОЛ! 2:1!
M. Domański
Пас отдал
И. Шкурин
45'
33'
Замена
K. Kruk
️️️️
С. Булеца
28'
Вторая желтая
M. Nalepa
26'
ГОЛ! 1:1!
J. Munoz
ГОЛ! 1:0!
И. Шкурин
21'
17'
Желтая карточка
M. Nalepa
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сталь
5
Marco Ehmann
ЦЗ
21
Mateusz Matras
ЦЗ
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
8
Koki Hinokio
ЦП
19
Michał Trąbka
ЦП
18
Piotr Wlazło
ЦП
23
Krystian Getinger
ЦП
10
Maciej Domański
ЦФ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Заглембе
1
Сократис Диудис
ВР
13
Mateusz Grzybek
ЦЗ
2
Bartosz Kopacz
ЦЗ
25
Michał Nalepa
ЦЗ
8
Дамьян Дабровски
ЦП
6
Tomasz Makowski
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
11
Каспер Чодина
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
9
J. Munoz
ЦФ
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
6
Leândro
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
12
Mateusz Stępień
ЦП
66
Алвис Яунземс
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
9
Kai Meriluoto
ЦФ
Заглембе
1
Szymon Weirauch
ВР
74
Kamil Kruk
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
39
Дамьян Богар
ЦП
4
Марко Полетанович
ЦП
9
T. Gaprindashvili
ЦФ
3
Луиш Мата
ЦФ
3-5-3
5
21
3
Эсселинк
8
19
18
23
6
17
Шкурин
77
Кочальски
10
3-4-1-2
1
Диудис
13
2
25
6
21
Пенько
11
Чодина
8
Дабровски
10
Булеца
2
9
8
6
Гилламьер
6
Гилламьер
8
6
12
12
6
18
66
Яунземс
66
Яунземс
18
23
11
11
23
17
Шкурин
9
9
17
Шкурин
10
Булеца
74
74
10
Булеца
21
Пенько
11
11
21
Пенько
8
Дабровски
4
Полетанович
4
Полетанович
8
Дабровски
9
7
Вдовяк
7
Вдовяк
9
Остались в запасе
Сталь
Заглембе
13
Konrad Jałocha
ВР
6
Leândro
ЦЗ
22
Rafael Santos
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
Главный тренер
Камил Киерес
1
Szymon Weirauch
ВР
7
Marek Mróz
ЦП
39
Дамьян Богар
ЦП
9
T. Gaprindashvili
ЦФ
3
Луиш Мата
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
6
Leândro
ЦЗ
22
Rafael Santos
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
Остались в запасе
1
Szymon Weirauch
ВР
7
Marek Mróz
ЦП
39
Дамьян Богар
ЦП
9
T. Gaprindashvili
ЦФ
3
Луиш Мата
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Статистика матча Сталь - Заглембе
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Заглембе
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
- : -
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 11 тур
Заглембе
1 : 0
18.10.2026
Ягеллония
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13 апреля
3
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3
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2022.04.26 15:58
1
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