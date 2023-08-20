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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Легия - Корона
Легия - Корона: обзор матча 20 августа 2023
Легия
20.08.2023, воскресенье, 21:00
Польша. Экстракласа, 5 тур
1 : 0
Завершен
Корона
26'
М. Баку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Легия - Корона
90'
+4
Желтая карточка
N.
79'
Замена
D. Błanik
️️️️
К. Петров
Замена
Л. Роуз
️️️️
Э. Мучи
76'
Вторая желтая
А. Енджейчик
74'
Замена
Ю. Челхака
️️️️
Б. Слиш
72'
Замена
Б. Крамер
️️️️
М. Росолек
72'
69'
Замена
A. Dalmau
️️️️
Е. Шикавка
65'
Замена
M. Czyżycki
️️️️
M. Remacle
65'
Замена
J. Podgórski
️️️️
R. Deaconu
Замена
Ю. Элитим
️️️️
Жозуэ
60'
Замена
М. Гуал
️️️️
Т. Пекхарт
60'
59'
Желтая карточка
D. Takac
55'
Желтая карточка
B. Kwiecień
Желтая карточка
Ю. Рибейру
45'
+2
Желтая карточка
А. Енджейчик
38'
ГОЛ! 1:0!
М. Баку
26'
Желтая карточка
Б. Слиш
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
32
Макана Баку
ЛВ
8
Рафал Августиняк
ОП
99
Бартош Слиш
ЦП
10
Жозуэ
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
Главный тренер
Марек Голембевски
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
90
Кирилл Петров
ЦЗ
44
Доминик Затор
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
8
Martin Remacle
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦП
70
Ronaldo Deaconu
ЦП
18
Yoav Hofmeister
ЦП
17
D. Takac
ЦФ
10
Nono
ЦФ
5
Marius Briceag
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Легия
30
Доминик Гладун
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
16
Юрген Челхака
ЦП
22
Юрген Элитим
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
86
Игор Стрзалек
ЦФ
88
Патрик Соколовски
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Корона
1
Konrad Forenc
ВР
94
Bartosz Kwiecień
ЦЗ
6
Jacek Podgórski
ЦЗ
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
7
Dawid Błanik
ЦП
98
Mateusz Czyżycki
ЦП
19
Jakub Konstantyn
ЦП
9
Adrian Dalmau
ЦФ
2-1-2-2-3
25
Тобиаш
4
Рибейру
55
Енджейчик
8
Августиняк
23
Кун
99
Слиш
32
Баку
10
Жозуэ
7
Росолек
7
Мучи
17
Пекхарт
3-4-3
1
Деконски
28
Годиньо
44
Затор
90
Петров
9
Шикавка
70
18
8
5
10
17
7
Мучи
31
Роуз
31
Роуз
7
Мучи
99
Слиш
16
Челхака
16
Челхака
99
Слиш
10
Жозуэ
22
Элитим
22
Элитим
10
Жозуэ
17
Пекхарт
28
Гуал
28
Гуал
17
Пекхарт
7
Росолек
9
Крамер
9
Крамер
7
Росолек
70
6
6
70
90
Петров
7
7
90
Петров
8
98
98
8
9
Шикавка
9
9
9
Шикавка
Остались в запасе
Легия
Корона
30
Доминик Гладун
ВР
22
Павел Вшолек
ПВ
86
Игор Стрзалек
ЦФ
88
Патрик Соколовски
ЦФ
Главный тренер
Марек Голембевски
1
Konrad Forenc
ВР
94
Bartosz Kwiecień
ЦЗ
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
19
Jakub Konstantyn
ЦП
Главный тренер
Камил Кузера
Остались в запасе
30
Доминик Гладун
ВР
22
Павел Вшолек
ПВ
86
Игор Стрзалек
ЦФ
88
Патрик Соколовски
ЦФ
Остались в запасе
1
Konrad Forenc
ВР
94
Bartosz Kwiecień
ЦЗ
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
19
Jakub Konstantyn
ЦП
Главный тренер
Марек Голембевски
Главный тренер
Камил Кузера
Статистика матча Легия - Корона
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
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6 : 1
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