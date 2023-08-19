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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ракув - Сталь
Ракув - Сталь: обзор матча 19 августа 2023
Ракув
19.08.2023, суббота, 18:30
Польша. Экстракласа, 5 тур
2 : 0
Завершен
Сталь
45+2'
Я. Папаниколау
63'
Б. Новак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ракув - Сталь
88'
Желтая карточка
M. Ehmann
Замена
Ф. Пясецки
️️️️
Л. Зволински
80'
Замена
М. Кебула
️️️️
D. Drachal
80'
74'
Замена
L.
️️️️
K. Pajnowski
Замена
Ж. Карлос
️️️️
Ф. Тудор
68'
Замена
С. Киттель
️️️️
Б. Новак
68'
66'
Замена
K. Meriluoto
️️️️
И. Шкурин
66'
Замена
М. Гилламьер
️️️️
P. Wlazło
ГОЛ! 2:0!
Б. Новак
Пас отдал
Б. Ледерман
63'
Желтая карточка
Л. Зволински
61'
60'
Замена
K. Wołkowicz
️️️️
K. Getinger
60'
Замена
M. Stępień
️️️️
Ł. Gerstenstein
55'
Желтая карточка
K. Hinokio
Желтая карточка
Ф. Тудор
49'
46'
Желтая карточка
P. Wlazło
Замена
А. Ковачевич
️️️️
З. Арсенич
46'
ГОЛ! 1:0!
Я. Папаниколау
Пас отдал
D. Drachal
45'
+2
Желтая карточка
Б. Ледерман
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
99
Антонис Цифцис
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
5
Яннис Папаниколау
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
27
Бартош Новак
АП
7
Фран Тудор
ПП
18
Деян Сореску
ПВ
99
Лукаш Зволински
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Сталь
5
Marco Ehmann
ЦЗ
21
Mateusz Matras
ЦЗ
4
Kamil Pajnowski
ЦЗ
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
19
Michał Trąbka
ЦП
18
Piotr Wlazło
ЦП
23
Krystian Getinger
ЦП
8
Koki Hinokio
ЦП
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
10
Maciej Domański
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Ракув
1
Владан Ковачевич
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
77
Марцин Кебула
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
20
Жеан Карлос
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
5
Густав Берггрен
ЦФ
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
6
Leândro
ЦЗ
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
22
Rafael Santos
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
9
Kai Meriluoto
ЦФ
3-4-2-1
99
Цифцис
25
Раковитан
24
Арсенич
3
Рундич
5
Папаниколау
8
Ледерман
8
7
Тудор
27
Новак
18
Сореску
99
Зволински
3-5-3
5
21
4
6
18
23
8
19
10
17
Шкурин
77
Кочальски
24
Арсенич
15
Ковачевич
15
Ковачевич
24
Арсенич
8
77
Кебула
77
Кебула
8
27
Новак
8
Киттель
8
Киттель
27
Новак
7
Тудор
20
Карлос
20
Карлос
7
Тудор
99
Зволински
9
Пясецки
9
Пясецки
99
Зволински
4
6
6
4
18
6
Гилламьер
6
Гилламьер
18
6
12
12
6
23
11
11
23
17
Шкурин
9
9
17
Шкурин
Остались в запасе
Ракув
Сталь
1
Владан Ковачевич
ВР
95
Срджан Плавсич
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
5
Густав Берггрен
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
13
Konrad Jałocha
ВР
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
22
Rafael Santos
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
Главный тренер
Камил Киерес
Остались в запасе
1
Владан Ковачевич
ВР
95
Срджан Плавсич
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
5
Густав Берггрен
ЦФ
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
22
Rafael Santos
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
Главный тренер
Марек Папшун
Главный тренер
Камил Киерес
Статистика матча Ракув - Сталь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
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