Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Заглембе - Пуща
Заглембе - Пуща: обзор матча 18 августа 2023
Заглембе
18.08.2023, пятница, 19:00
Польша. Экстракласа, 5 тур
1 : 0
Завершен
Пуща
50'
К. Чодина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заглембе - Пуща
Желтая карточка
B. Kopacz
90'
+8
90'
+6
Желтая карточка
K. Stepien
90'
+3
Желтая карточка
P. Mroziński
87'
Вторая желтая
А. Крачун
Замена
F. Kocaba
️️️️
T. Makowski
87'
Замена
A. Wozniak
️️️️
D. Kurminowski
84'
83'
Желтая карточка
А. Крачун
79'
Замена
J. Stec
️️️️
J. Serafin
71'
Желтая карточка
Й. Майчрзак
Замена
M. Mróz
️️️️
С. Булеца
69'
Замена
M. Nalepa
️️️️
K. Kruk
69'
68'
Замена
J. Bartosz
️️️️
M. Cholewiak
62'
Замена
M. Mesanovic
️️️️
K. Zapolnik
ГОЛ! 1:0!
К. Чодина
50'
Замена
Т. Пенько
️️️️
Д. Богар
46'
46'
Замена
A. Siemaszko
️️️️
M. Walski
46'
Замена
Й. Майчрзак
️️️️
M. Pieczek
Желтая карточка
K. Kruk
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заглембе
1
Szymon Weirauch
ВР
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
13
Mateusz Grzybek
ЦЗ
2
Bartosz Kopacz
ЦЗ
74
Kamil Kruk
ЦЗ
8
Дамьян Дабровски
ЦП
6
Tomasz Makowski
ЦП
11
Каспер Чодина
ЦП
39
Дамьян Богар
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
91
D. Kurminowski
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Пуща
12
Kewin Komar
ВР
22
Артур Крачун
ЦЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
5
Konrad Stepien
ЦЗ
25
Kamil Zapolnik
ЦП
6
Marcel Pieczek
ЦП
16
Michał Walski
ЦП
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
14
Jakub Serafin
ЦП
Главный тренер
Томаш Тулач
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
39
Filip Kocaba
ЦП
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
9
J. Munoz
ЦФ
9
T. Gaprindashvili
ЦФ
Пуща
99
Kacper Piechota
ВР
21
Michał Koj
ЦЗ
17
Jakub Bartosz
ЦЗ
19
Jakub Stec
ЦП
70
Wojciech Hajda
ЦП
9
Artur Siemaszko
ЦП
10
Hubert Tomalski
ЦФ
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
4-4-1-1
1
2
2
74
13
8
Дабровски
11
Чодина
39
Богар
6
10
Булеца
91
3-2-5
12
3
8
5
22
Крачун
27
25
16
11
14
6
74
25
25
74
91
11
11
91
10
Булеца
7
7
10
Булеца
39
Богар
21
Пенько
21
Пенько
39
Богар
6
39
39
6
11
17
17
11
14
19
19
14
16
9
9
16
6
30
Майчрзак
30
Майчрзак
6
25
9
9
25
Остались в запасе
Заглембе
Пуща
1
Jasmin Burić
ВР
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
9
J. Munoz
ЦФ
9
T. Gaprindashvili
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
99
Kacper Piechota
ВР
21
Michał Koj
ЦЗ
70
Wojciech Hajda
ЦП
10
Hubert Tomalski
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Остались в запасе
1
Jasmin Burić
ВР
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
9
J. Munoz
ЦФ
9
T. Gaprindashvili
ЦФ
Остались в запасе
99
Kacper Piechota
ВР
21
Michał Koj
ЦЗ
70
Wojciech Hajda
ЦП
10
Hubert Tomalski
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Главный тренер
Томаш Тулач
Статистика матча Заглембе - Пуща
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Заглембе
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
- : -
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 11 тур
Заглембе
1 : 0
18.10.2026
Ягеллония
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Новости команд
Все
Заглембе
Пуща
В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша
13 апреля
3
Польский клуб подписал Георгия Жукова
2025.01.31 16:33
1
Оскорблявший Россию Хацкевич со скандалом покинул польский «Заглембе»
2024.04.06 12:36
1
Жигулев – о дискриминации россиян в Европе: «Я лично с такими проблемами не сталкивался»
2022.04.26 15:58
1
Жигулев: «Заглембе» – политический клуб. Расторжение контракта было вопросом времени»
2022.04.26 13:59
В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша
13 апреля
3
Оскорблявший Россию Хацкевич со скандалом покинул польский «Заглембе»
2024.04.06 12:36
1
Жигулев – о дискриминации россиян в Европе: «Я лично с такими проблемами не сталкивался»
2022.04.26 15:58
1
Жигулев: «Заглембе» – политический клуб. Расторжение контракта было вопросом времени»
2022.04.26 13:59
Покинувший «Заглембе» Башкиров прибыл в расположение «Рубина»
2022.04.25 23:21
Польский клуб подписал Георгия Жукова
2025.01.31 16:33
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+