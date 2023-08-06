Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Легия - Рух
Легия - Рух: обзор матча 06 августа 2023
Легия
06.08.2023, воскресенье, 21:00
Польша. Экстракласа, 3 тур
3 : 0
Завершен
Рух
20'
М. Гуал
43'
Т. Пекхарт
69'
Жозуэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Легия - Рух
90'
+2
Желтая карточка
M. Sadlok
Желтая карточка
Жозуэ
77'
74'
Замена
К. Скверчински
️️️️
T. Wójtowicz
74'
Замена
P. Sikora
️️️️
S. Szymanski
Замена
Б. Капустка
️️️️
Ю. Элитим
72'
ГОЛ! 3:0!
Жозуэ
69'
59'
Желтая карточка
R. Szywacz
Замена
Б. Слиш
️️️️
Ю. Челхака
59'
Замена
Жозуэ
️️️️
М. Гуал
59'
Замена
П. Кун
️️️️
П. Вшолек
59'
59'
Замена
D. Steczyk
️️️️
R. Szywacz
59'
Замена
M. Bartolewski
️️️️
F. Starzyński
Замена
Э. Мучи
️️️️
Т. Пекхарт
46'
Желтая карточка
А. Енджейчик
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
Т. Пекхарт
43'
29'
Замена
P. Szur
️️️️
J. Letniowski
27'
Желтая карточка
K. Michalski
23'
Красная карточка
K. Kasolik
ГОЛ! 1:0!
М. Гуал
Пас отдал
М. Росолек
20'
Желтая карточка
Ю. Челхака
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
32
Макана Баку
ЛВ
16
Юрген Челхака
ЦП
22
Юрген Элитим
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
7
Мацей Росолек
ЦФ
28
Марк Гуал
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Марек Голембевски
Рух
82
Jakub Bielecki
ВР
21
Maciej Sadlok
ЦЗ
71
Remigiusz Szywacz
ЦЗ
2
Konrad Kasolik
ЦЗ
26
Kacper Michalski
ЦП
20
Szymon Szymanski
ЦП
6
Tomasz Swędrowski
ЦП
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
95
Daniel Szczepan
ЦФ
10
Filip Starzyński
ЦФ
7
Juliusz Letniowski
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Скробач
Легия
30
Доминик Гладун
ВР
23
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
99
Бартош Слиш
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
10
Жозуэ
АП
88
Патрик Соколовски
ЦФ
86
Игор Стрзалек
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
Рух
1
Michał Buchalik
ВР
4
Przemysław Szur
ЦЗ
14
Mateusz Bartolewski
ЦЗ
25
Paweł Baranowski
ЦЗ
77
Каспер Скверчински
ЛП
8
Patryk Sikora
ЦП
10
Tomasz Foszmańczyk
ЦП
11
D. Steczyk
ЦФ
19
Michal Feliks
ЦФ
3-2-2-3
25
Тобиаш
4
Рибейру
55
Енджейчик
12
Панков
16
Челхака
22
Элитим
32
Баку
22
Вшолек
17
Пекхарт
28
Гуал
7
Росолек
3-4-3
82
21
71
2
20
6
33
26
7
10
95
22
Вшолек
23
Кун
23
Кун
22
Вшолек
16
Челхака
99
Слиш
99
Слиш
16
Челхака
22
Элитим
67
Капустка
67
Капустка
22
Элитим
28
Гуал
10
Жозуэ
10
Жозуэ
28
Гуал
17
Пекхарт
7
Мучи
7
Мучи
17
Пекхарт
7
4
4
7
10
14
14
10
33
77
Скверчински
77
Скверчински
33
20
8
8
20
71
11
11
71
Остались в запасе
Легия
Рух
30
Доминик Гладун
ВР
8
Рафал Августиняк
ОП
88
Патрик Соколовски
ЦФ
86
Игор Стрзалек
ЦФ
Главный тренер
Марек Голембевски
1
Michał Buchalik
ВР
25
Paweł Baranowski
ЦЗ
10
Tomasz Foszmańczyk
ЦП
19
Michal Feliks
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Скробач
Остались в запасе
30
Доминик Гладун
ВР
8
Рафал Августиняк
ОП
88
Патрик Соколовски
ЦФ
86
Игор Стрзалек
ЦФ
Остались в запасе
1
Michał Buchalik
ВР
25
Paweł Baranowski
ЦЗ
10
Tomasz Foszmańczyk
ЦП
19
Michal Feliks
ЦФ
Главный тренер
Марек Голембевски
Главный тренер
Ярослав Скробач
Статистика матча Легия - Рух
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Рух
Польша. Кубок, 1/2 финала
Рух
0 : 5
02.04.2025
Легия
Польша. Кубок, 1/4 финала
Рух
2 : 0
25.02.2025
Корона
Польша. Экстракласа, 34 тур
Рух
2 : 0
25.05.2024
Краковия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Корона
2 : 0
18.05.2024
Рух
Польша. Экстракласа, 32 тур
Радомяк
0 : 2
13.05.2024
Рух
Новости команд
Все
Легия
Рух
«Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций
12 января
1
«Легия» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Легия» – «Линкольн»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 3.7
2025.12.17 09:11
«Ноа» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.4
2025.12.10 09:48
Российский игрок забил гол в Лиге конференций
2025.11.07 10:19
«Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций
12 января
1
«Легия» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Легия» – «Линкольн»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 3.7
2025.12.17 09:11
«Ноа» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.4
2025.12.10 09:48
Российский игрок забил гол в Лиге конференций
2025.11.07 10:19
Фанат польского «Гурника» скончался после избиения болельщиками «Руха»
2017.11.14 00:07
8
Ковальчик продолжит карьеру в польском «Рухе»
2016.08.05 08:47
«Легия» Черчесова возглавила таблицу чемпионата Польши
2016.02.28 23:41
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+