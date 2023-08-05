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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Радомяк - Краковия
Радомяк - Краковия: обзор матча 05 августа 2023
Радомяк
05.08.2023, суббота, 21:00
Польша. Экстракласа, 3 тур
0 : 1
Завершен
Краковия
24'
Б. Каллман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радомяк - Краковия
90'
+7
Замена
P. Zaucha
️️️️
П. Ярочински
90'
+2
Замена
K. Smiglewski
️️️️
Б. Каллман
Желтая карточка
R. Rossi
90'
Замена
L. Machado
️️️️
R. Wolski
80'
Замена
M. Kaput
️️️️
C. Donis
80'
Замена
L. Rocha
️️️️
Л. Семеду
71'
70'
Желтая карточка
P. Makuch
69'
Замена
О. Какабадзе
️️️️
M. Rakoczy
69'
Замена
P. Makuch
️️️️
M. Bochnak
Замена
E. Semedo
️️️️
Ф. Кастаньеда
56'
24'
ГОЛ! 0:1!
Б. Каллман
Пас отдал
M. Rakoczy
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радомяк
1
Filip Majchrowicz
ВР
29
Raphael Rossi
ЦЗ
16
Mateusz Cichocki
ЦЗ
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
13
Jan Grzesik
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
10
Roberto Alves
ЦП
27
Rafał Wolski
ЦП
7
Лисандру Семеду
ПВ
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
31
Cornel Râpă
ЦП
14
Такуто Осима
ЦП
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
36
Michał Rakoczy
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Радомяк
22
Альберт Посиадала
ВР
75
Майк Сестор
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
8
Luizao
ЦП
28
Michał Kaput
ЦП
45
Leonardo Rocha
ЦФ
20
L. Machado
ЦФ
14
A. Cayarga
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
Краковия
31
Lukáš Hroššo
ВР
87
Oliwier Hyla
ЦЗ
25
Отар Какабадзе
ЦЗ
14
Sylwester Lusiusz
ЦП
36
Kacper Jodlowski
ЦП
73
Patryk Zaucha
ЦП
11
Jakub Myszor
ЦП
21
Kacper Smiglewski
ЦФ
9
Patryk Makuch
ЦФ
3-4-1-2
1
29
16
33
13
10
27
77
7
Семеду
9
32
Кастаньеда
4-1-2-3
13
25
Югаш
5
Гицэ
27
Хосконен
44
Ярочински
21
Атанасов
31
14
Осима
9
Каллман
36
17
77
28
28
77
7
Семеду
45
45
7
Семеду
27
20
20
27
32
Кастаньеда
70
70
32
Кастаньеда
36
25
Какабадзе
25
Какабадзе
36
44
Ярочински
73
73
44
Ярочински
9
Каллман
21
21
9
Каллман
17
9
9
17
Остались в запасе
Радомяк
Краковия
22
Альберт Посиадала
ВР
75
Майк Сестор
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
8
Luizao
ЦП
14
A. Cayarga
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
31
Lukáš Hroššo
ВР
87
Oliwier Hyla
ЦЗ
14
Sylwester Lusiusz
ЦП
36
Kacper Jodlowski
ЦП
11
Jakub Myszor
ЦП
Главный тренер
Артур Платек
Остались в запасе
22
Альберт Посиадала
ВР
75
Майк Сестор
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
8
Luizao
ЦП
14
A. Cayarga
ЦФ
Остались в запасе
31
Lukáš Hroššo
ВР
87
Oliwier Hyla
ЦЗ
14
Sylwester Lusiusz
ЦП
36
Kacper Jodlowski
ЦП
11
Jakub Myszor
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Артур Платек
Статистика матча Радомяк - Краковия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Радомяк
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
Висла Плоцк
1 : 0
19.10.2026
Радомяк
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
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