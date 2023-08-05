Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Гурник - Пяст
Гурник - Пяст: обзор матча 05 августа 2023
Гурник
05.08.2023, суббота, 18:30
Польша. Экстракласа, 3 тур
0 : 0
Завершен
Пяст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гурник - Пяст
Замена
Н. Войтушек
️️️️
D. Yokota
90'
+3
Замена
Л. Эннали
️️️️
P. Olkowski
90'
+2
85'
Замена
M. Bykowski
️️️️
M. Chrapek
Замена
С. Муселик
️️️️
K. Lukoszek
85'
Вторая желтая
K. Szczesniak
70'
70'
Замена
T. Mokwa
️️️️
М. Амейо
Желтая карточка
K. Szczesniak
61'
60'
Желтая карточка
M. Chrapek
57'
Замена
S. Krykun
️️️️
Д. Кадзиор
39'
Желтая карточка
P. Dziczek
Желтая карточка
Р. Йенсен
31'
17'
Желтая карточка
J. Czerwiński
Желтая карточка
R. Dadok
17'
Желтая карточка
L. Podolski
17'
16'
Желтая карточка
A. Mosór
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гурник
31
Daniel Bielica
ВР
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
96
Robert Dadok
ЦЗ
26
Рафал Яницки
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
26
Damian Rasak
ЦП
17
Kamil Lukoszek
ЦП
29
Ричард Йенсен
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
17
Daisuke Yokota
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
11
Аркадиуш Пырка
ЦЗ
2
Ariel Mosór
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
6
Michał Chrapek
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
19
Майкл Амейо
ЦП
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
16
Patryk Dziczek
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
ЦФ
27
Gabriel Kirejczyk
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Гурник
2
Dominik Szala
ЦЗ
15
Норберт Войтушек
ЦП
20
Mateusz Chmarek
ЦП
24
Krzysztof Kolanko
ЦП
30
Nikodem Zielonka
ЦП
11
Лоуренс Эннали
ЦП
22
Piotr Krawczyk
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
70
Себастьян Муселик
ЦФ
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
14
Якуб Голубек
ЦП
44
Sergiy Krykun
ЦП
5
Tomáš Huk
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
29
Marcel Bykowski
ЦФ
4-1-4-1
31
3
96
26
Яницки
16
2
Секулич
26
29
Йенсен
10
17
17
3-4-3
26
Плах
11
Пырка
2
98
92
Кадзиор
19
Амейо
20
6
27
4
16
17
15
Войтушек
15
Войтушек
17
16
11
Эннали
11
Эннали
16
17
70
Муселик
70
Муселик
17
92
Кадзиор
44
44
92
Кадзиор
19
Амейо
22
22
19
Амейо
6
29
29
6
Остались в запасе
Гурник
Пяст
2
Dominik Szala
ЦЗ
20
Mateusz Chmarek
ЦП
24
Krzysztof Kolanko
ЦП
30
Nikodem Zielonka
ЦП
22
Piotr Krawczyk
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
14
Якуб Голубек
ЦП
5
Tomáš Huk
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Остались в запасе
2
Dominik Szala
ЦЗ
20
Mateusz Chmarek
ЦП
24
Krzysztof Kolanko
ЦП
30
Nikodem Zielonka
ЦП
22
Piotr Krawczyk
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
14
Якуб Голубек
ЦП
5
Tomáš Huk
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Александар Вукович
Статистика матча Гурник - Пяст
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Новости команд
Все
Гурник
Пяст
Головин забил первый гол в сезоне
27 августа
«Монако» – «Гурник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Монако» – «Гурник»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гурник» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Монако» не взял Головина в Польшу
20 августа
9
Головин забил первый гол в сезоне
27 августа
«Монако» – «Гурник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Монако» – «Гурник»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гурник» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Монако» не взял Головина в Польшу
20 августа
9
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
2021.07.01 21:48
16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
2021.06.26 01:37
15
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
2019.08.23 13:44
3
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
2019.08.21 18:15
Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»
2018.01.30 06:54
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+