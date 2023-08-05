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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ракув - Варта
Ракув - Варта: обзор матча 05 августа 2023
Ракув
05.08.2023, суббота, 16:00
Польша. Экстракласа, 3 тур
2 : 2
Завершен
Варта
50'
Л. Зволински (П)
83'
Ж. Карлос
5'
М. Луиш
57'
M. Żurawski
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ракув - Варта
87'
Замена
W. Kaminski
️️️️
С. Савич
ГОЛ! 2:2!
Ж. Карлос
Пас отдал
Д. Сореску
83'
Замена
З. Арсенич
️️️️
Б. Ледерман
75'
Замена
Г. Берггрен
️️️️
Б. Новак
75'
73'
Замена
D. Stavropoulos
️️️️
F. Borowski
72'
Замена
Н. Мяенпя
️️️️
М. Луиш
66'
Замена
А. Зрелак
️️️️
Д. Визингер
Желтая карточка
Я. Папаниколау
63'
Замена
Ф. Пясецки
️️️️
Л. Зволински
58'
Замена
Ж. Карлос
️️️️
С. Плавсич
58'
Замена
М. Кебула
️️️️
С. Киттель
58'
57'
ГОЛ! 1:2!
M. Żurawski
Пас отдал
Д. Визингер
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Зволински
50'
46'
Замена
M. Żurawski
️️️️
К. Шмит
43'
Желтая карточка
К. Шмит
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Луиш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
89
Kacper Bieszczad
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
5
Яннис Папаниколау
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
27
Бартош Новак
АП
18
Деян Сореску
ПВ
99
Лукаш Зволински
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Варта
1
Adrian Lis
ВР
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
34
Wiktor Pleśnierowicz
ЦЗ
21
Mateusz Kupczak
ЦЗ
2
Якуб Бартковски
ПЗ
3
Jakub Kiełb
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
28
Filip Borowski
ЦФ
7
Каетан Шмит
ЦФ
77
Стефан Савич
ЦФ
Главный тренер
Давид Шульчек
Ракув
1
Владан Ковачевич
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
8
Dawid Drachal
ЦП
77
Марцин Кебула
ЦП
7
Фран Тудор
ПП
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
5
Густав Берггрен
ЦФ
20
Жеан Карлос
ЦФ
Варта
1
Jedrzej Grobelny
ВР
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
20
Jakub Wajman
ЦП
8
Ниило Мяенпя
ЦП
35
Filip Jakubowski
ЦП
25
Jakub Paszkowski
ЦП
97
Wiktor Kaminski
ЦФ
6
Maciej Żurawski
ЦФ
99
Адам Зрелак
ЦФ
2-5-2-1
89
25
Раковитан
4
Сварнас
5
Папаниколау
8
Ледерман
10
Кочергин
95
Плавсич
8
Киттель
27
Новак
18
Сореску
99
Зволински
4-2-4
1
2
Бартковски
34
21
44
3
90
Луиш
77
Савич
7
Шмит
28
29
Визингер
8
Ледерман
24
Арсенич
24
Арсенич
8
Ледерман
8
Киттель
77
Кебула
77
Кебула
8
Киттель
99
Зволински
9
Пясецки
9
Пясецки
99
Зволински
27
Новак
5
Берггрен
5
Берггрен
27
Новак
95
Плавсич
20
Карлос
20
Карлос
95
Плавсич
28
4
4
28
90
Луиш
8
Мяенпя
8
Мяенпя
90
Луиш
77
Савич
97
97
77
Савич
7
Шмит
6
6
7
Шмит
29
Визингер
99
Зрелак
99
Зрелак
29
Визингер
Остались в запасе
Ракув
Варта
1
Владан Ковачевич
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
8
Dawid Drachal
ЦП
7
Фран Тудор
ПП
Главный тренер
Марек Папшун
1
Jedrzej Grobelny
ВР
20
Jakub Wajman
ЦП
35
Filip Jakubowski
ЦП
25
Jakub Paszkowski
ЦП
Главный тренер
Давид Шульчек
Остались в запасе
1
Владан Ковачевич
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
8
Dawid Drachal
ЦП
7
Фран Тудор
ПП
Остались в запасе
1
Jedrzej Grobelny
ВР
20
Jakub Wajman
ЦП
35
Filip Jakubowski
ЦП
25
Jakub Paszkowski
ЦП
Главный тренер
Марек Папшун
Главный тренер
Давид Шульчек
Статистика матча Ракув - Варта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Варта
Польша. Экстракласа, 34 тур
Ягеллония
3 : 0
25.05.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 33 тур
Варта
0 : 1
19.05.2024
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
1 : 0
12.05.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 31 тур
Варта
2 : 1
05.05.2024
Видзев
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пяст
2 : 0
26.04.2024
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