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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Аустрия
ЛАСК - Аустрия: обзор матча 27 августа 2023
ЛАСК
27.08.2023, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Аустрия
32'
Р. Жуль
58'
Р. Жуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - Аустрия
Замена
И. Любич
️️️️
Л. Пинтор
84'
Замена
Э. Гавел
️️️️
И. Мустафа
77'
74'
Желтая карточка
Д. Фиц
Замена
М. Любичич
️️️️
Р. Жуль
65'
64'
Замена
А. Юкич
️️️️
М. Хускович
64'
Замена
М. Польстер
️️️️
Х. Генуш
64'
Замена
А. Шмидт
️️️️
М. Браунедер
ГОЛ! 2:0!
Р. Жуль
Пас отдал
И. Мустафа
58'
Желтая карточка
Р. Жуль
57'
46'
Замена
М. Мейсль
️️️️
М. Балтакса
Замена
Л. Пинтор
️️️️
М. Усор
46'
39'
Желтая карточка
М. Хускович
Желтая карточка
Б. Йовичич
35'
ГОЛ! 1:0!
Р. Жуль
Пас отдал
Ф. Флеккер
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
30
Саша Хорват
АП
8
Мозес Усор
ПВ
29
Флориан Флеккер
ПВ
32
Роберт Жуль
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
3
Лукас Гальвао
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
30
Манфред Фишер
АП
36
Доминик Фиц
АП
9
Андреас Грубер
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
ЛАСК
28
Йорг Зибенхандль
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
77
Иван Любич
ОП
11
Ленни Пинтор
ЦФ
17
Элиас Гавел
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
2
Luca Pazourek
ЦП
77
Александар Юкич
АП
26
Ayi Silva Kangani
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
3-1-1-3-2
26
Лаваль
4
Цирайс
16
Андраде
33
Лукенедер
32
Йовичич
36
Реннер
23
Мустафа
30
Хорват
29
Флеккер
32
Жуль
8
Усор
3-3-2-2
1
Фрюхтль
4
Мартинс
3
Балтакса
21
Генуш
3
Гальвао
26
Ранфтль
23
Браунедер
30
Фишер
36
Фиц
29
Хускович
9
Грубер
Пинтор
77
Любич
77
Любич
Пинтор
8
Усор
11
Пинтор
11
Пинтор
8
Усор
23
Мустафа
17
Гавел
17
Гавел
23
Мустафа
32
Жуль
27
Любичич
27
Любичич
32
Жуль
3
Балтакса
40
Мейсль
40
Мейсль
3
Балтакса
29
Хускович
77
Юкич
77
Юкич
29
Хускович
21
Генуш
43
Польстер
43
Польстер
21
Генуш
23
Браунедер
13
Шмидт
13
Шмидт
23
Браунедер
Остались в запасе
ЛАСК
Аустрия
28
Йорг Зибенхандль
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
99
Мирко Кос
ВР
2
Luca Pazourek
ЦП
26
Ayi Silva Kangani
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
2
Luca Pazourek
ЦП
26
Ayi Silva Kangani
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча ЛАСК - Аустрия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
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