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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Бирмингем Сити
Шеффилд Уэнсдэй - Бирмингем Сити: обзор матча 09 февраля 2024
Шеффилд Уэнсдэй
09.02.2024, пятница, 23:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
2 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
15'
И. Угбо
53'
И. Угбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Бирмингем Сити
Желтая карточка
М. Смит
90'
+9
90'
+9
Желтая карточка
К. Белик
Замена
К. Педерсен
️️️️
M. Johnson
88'
Желтая карточка
У. Волкс
85'
Замена
M. Ihiekwe
️️️️
А. Фамево
76'
Замена
А. Мусаба
️️️️
И. Поведа
76'
76'
Замена
К. Андерсон
️️️️
А. Доззел
Замена
М. Смит
️️️️
B. Cadamarteri
75'
65'
Замена
К. Миеси
️️️️
И. Лейрд
65'
Замена
Т. Робертс
️️️️
С. Дембеле
Замена
У. Волкс
️️️️
М. Диаби
63'
55'
Замена
Д. Стэнсфилд
️️️️
С. Хоган
54'
Замена
П. Сын Хо
️️️️
И. Суньич
ГОЛ! 2:0!
И. Угбо
Пас отдал
M. Johnson
53'
ГОЛ! 1:0!
И. Угбо
Пас отдал
И. Поведа
15'
Желтая карточка
Б. Беннэн
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
1
James Beadle
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
44
Мохамед Диаби
ОП
11
Bailey-Tye Cadamarteri
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
10
Бэрри Беннэн
(К)
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
26
Иван Суньич
(К)
ОП
21
Андре Доззел
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
1
Пирс Чарльз
ВР
23
Gui Siqueira
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Бирмингем Сити
30
Bradley Mayo
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
8
Пэк Сын Хо
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
3-1-3-1-2
1
5
Бернард
14
Фамево
2
Валентин
44
Диаби
11
28
10
Беннэн
99
Поведа
23
Гассама
99
Угбо
3-2-3-1-1
13
Этеридж
2
Лейрд
13
Лонг
3
Бьюкэнан
5
Белик
26
Суньич
21
Доззел
8
Джеймс
7
Бакуна
23
Дембеле
25
Хоган
28
24
Педерсен
24
Педерсен
28
44
Диаби
6
Волкс
6
Волкс
44
Диаби
99
Поведа
49
Мусаба
49
Мусаба
99
Поведа
14
Фамево
20
20
14
Фамево
11
14
Смит
14
Смит
11
26
Суньич
8
Сын Хо
8
Сын Хо
26
Суньич
2
Лейрд
23
Миеси
23
Миеси
2
Лейрд
25
Хоган
28
Стэнсфилд
28
Стэнсфилд
25
Хоган
23
Дембеле
19
Робертс
19
Робертс
23
Дембеле
21
Доззел
21
Андерсон
21
Андерсон
21
Доззел
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Бирмингем Сити
1
Пирс Чарльз
ВР
23
Gui Siqueira
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
Главный тренер
Данни Рель
30
Bradley Mayo
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
Остались в запасе
1
Пирс Чарльз
ВР
23
Gui Siqueira
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
Остались в запасе
30
Bradley Mayo
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
Главный тренер
Данни Рель
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Бирмингем Сити
3
1
Всего ударов по воротам
13
25
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
7
Нарушения
14
10
Офсайды
0
3
Количество передач
292
487
Сейвы
5
1
Точность передач %
68
83
Удары мимо ворот
8
12
Блокированные удары
2
9
Удары из пределов штрафной
10
14
Удары из-за пределов штрафной
3
11
xG (ожидаемые голы)
1.52
1.73
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Главный судья:
Andy Davies, England
Стадион:
Hillsborough Stadium, Sheffield
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