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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Норвич Сити
Куинз Парк Рейнджерс - Норвич Сити: обзор матча 10 февраля 2024
Куинз Парк Рейнджерс
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
2 : 2
Завершен
Норвич Сити
27'
Д. Коулбэк
77'
М. Фрай
48'
К. МакЛин
62'
Д. Сарджент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Норвич Сити
90'
+7
Желтая карточка
С. МакКаллум
Замена
Э. Диксон-Боннер
️️️️
И. Хаир
90'
Желтая карточка
Д. Кларк-Салтер
87'
86'
Замена
С. МакКаллум
️️️️
Б. Сайнс
86'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Д. Яннулис
Замена
Л. Дайкс
️️️️
А. Хэйден
86'
Желтая карточка
И. Хаир
79'
ГОЛ! 2:2!
М. Фрай
Пас отдал
Л. Андерсен
77'
76'
Желтая карточка
Г. Хэнли
69'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Д. Сарджент
69'
Замена
Я. Серенсен
️️️️
Д. Стейси
Замена
Л. Андерсен
️️️️
Д. Ходж
66'
Замена
П. Смит
️️️️
К. Уиллок
66'
Замена
М. Фрай
️️️️
С. Армстронг
66'
62'
ГОЛ! 1:2!
Д. Сарджент
Пас отдал
Д. Стейси
59'
Замена
Д. Роу
️️️️
К. Фасснахт
52'
Желтая карточка
К. МакЛин
48'
ГОЛ! 1:1!
К. МакЛин
Пас отдал
Г. Сара
ГОЛ! 1:0!
Д. Коулбэк
27'
25'
Желтая карточка
Б. Гибсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Асмир Бегович
(К)
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
71
Джо Ходж
ОП
14
Айзек Хэйден
ОП
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Грант Хэнли
(К)
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
9
Джош Сарджент
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Норвич Сити
25
Джордж Лонг
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
99
Джон Роу
ЛВ
20
Лайам Гиббс
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
3-2-2-2-1
31
Бегович
3
Пал
27
Кук
4
Каннон
71
Ходж
14
Хэйден
4
Коулбэк
6
Кларк-Салтер
16
Уиллок
10
Хаир
22
Армстронг
4-3-1-2
1
Ганн
3
Стейси
4
Хэнли
23
Гибсон
13
Яннулис
16
Фасснахт
8
Сара
23
МакЛин
17
Сайнс
35
Барнс
9
Сарджент
10
Хаир
19
Диксон-Боннер
19
Диксон-Боннер
10
Хаир
16
Уиллок
11
Смит
11
Смит
16
Уиллок
71
Ходж
25
Андерсен
25
Андерсен
71
Ходж
22
Армстронг
9
Фрай
9
Фрай
22
Армстронг
14
Хэйден
13
Дайкс
13
Дайкс
14
Хэйден
17
Сайнс
3
МакКаллум
3
МакКаллум
17
Сайнс
3
Стейси
18
Серенсен
18
Серенсен
3
Стейси
9
Сарджент
32
Нуньес
32
Нуньес
9
Сарджент
16
Фасснахт
99
Роу
99
Роу
16
Фасснахт
13
Яннулис
11
Эрнандес
11
Эрнандес
13
Яннулис
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Норвич Сити
31
Джордан Арчер
ВР
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
25
Джордж Лонг
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Норвич Сити
2
4
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
1
8
Нарушения
25
11
Офсайды
2
2
Количество передач
374
472
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.89
0.95
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Главный судья:
Ben Toner, England
Стадион:
Лофтус Роуд
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