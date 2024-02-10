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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Суонси
Халл Сити - Суонси: обзор матча 10 февраля 2024
Халл Сити
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
0 : 1
Завершен
Суонси
11'
Л. Каллен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Суонси
87'
Желтая карточка
Б. Хамфрис
83'
Желтая карточка
М. Гримес
79'
Замена
Ч. Патино
️️️️
Д. Фултон
79'
Замена
О. Купер
️️️️
Рональд
Замена
А. Омюр
️️️️
Ф. Карвалью
76'
74'
Замена
Б. Хамфрис
️️️️
К. Ноутон
Замена
А. Коннолли
️️️️
А. Зарури
68'
Замена
А. Траоре
️️️️
О. Туфан
68'
67'
Замена
Д. Аллен
️️️️
П. Плахета
66'
Замена
Д. Йетс
️️️️
Л. Каллен
Замена
Б. Шарп
️️️️
Л. Койл
55'
38'
Желтая карточка
Б. Кабанго
Желтая карточка
Т. Мортон
27'
11'
ГОЛ! 0:1!
Л. Каллен
Пас отдал
Д. Тимон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
21
Райн Оллсоп
ВР
5
Элфи Джонс
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Льюи Койл
(К)
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
21
Анасс Зарури
ЛВ
27
Реган Слатер
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Лайам Росеньор
Суонси
19
Carl Rushworth
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
(К)
ЦП
11
Лайам Каллен
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
Главный тренер
Люк Уильямс
Халл Сити
1
Ивор Пандур
ВР
16
Мэтти Якоб
ЛЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
26
Filip Lissah
ЦЗ
24
Шарль Саго
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
28
Чарли Патино
ЦП
8
Оливер Купер
АП
9
Николай Кухаревич
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
3-1-3-3
21
Оллсоп
5
Джонс
3
Гривз
2
Койл
27
Слатер
3
Гилс
11
Туфан
23
Мортон
21
Зарури
14
Карвалью
11
Филоджин
4-2-1-3
19
26
Ноутон
15
Вуд
14
Тимон
5
Кабанго
4
Фултон
6
Гримес
77
Плахета
35
Рональд
35
Патерсон
11
Каллен
14
Карвалью
33
Омюр
33
Омюр
14
Карвалью
11
Туфан
10
Траоре
10
Траоре
11
Туфан
21
Зарури
10
Коннолли
10
Коннолли
21
Зарури
2
Койл
14
Шарп
14
Шарп
2
Койл
26
Ноутон
6
Хамфрис
6
Хамфрис
26
Ноутон
77
Плахета
7
Аллен
7
Аллен
77
Плахета
4
Фултон
28
Патино
28
Патино
4
Фултон
35
Рональд
8
Купер
8
Купер
35
Рональд
11
Каллен
12
Йетс
12
Йетс
11
Каллен
Остались в запасе
Халл Сити
Суонси
1
Ивор Пандур
ВР
16
Мэтти Якоб
ЛЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦП
39
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
1
Энди Фишер
ВР
26
Filip Lissah
ЦЗ
24
Шарль Саго
ЛВ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Главный тренер
Люк Уильямс
Остались в запасе
1
Ивор Пандур
ВР
16
Мэтти Якоб
ЛЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦП
39
Ноа Огайо
ЦФ
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
26
Filip Lissah
ЦЗ
24
Шарль Саго
ЛВ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Люк Уильямс
Статистика матча Халл Сити - Суонси
1
3
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
7
9
Офсайды
5
3
Количество передач
584
400
Сейвы
4
2
Точность передач %
81
71
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.37
0.74
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Geoff Eltringham, England
Стадион:
МКМ Стэдиум
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