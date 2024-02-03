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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Плимут Аргайл
Суонси - Плимут Аргайл: обзор матча 03 февраля 2024
Суонси
03.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
0 : 1
Завершен
Плимут Аргайл
18'
М. Уиттакер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Плимут Аргайл
90'
+5
Замена
Х. Плегесуэло
️️️️
М. Уиттакер
86'
Замена
М. Соринола
️️️️
Б. Мамба
86'
Замена
L. Sousa
️️️️
М. Миллер
82'
Желтая карточка
М. Миллер
Замена
Ш. Саго
️️️️
Рональд
77'
Замена
Ч. Патино
️️️️
О. Купер
77'
76'
Желтая карточка
Д. Гьяби
75'
Замена
А. Рэнделл
️️️️
Э. Девайн
75'
Замена
Б. Уэйн
️️️️
Р. Харди
Желтая карточка
О. Купер
71'
71'
Желтая карточка
К. Азар
Замена
Л. Каллен
️️️️
Д. Йетс
68'
Замена
П. Плахета
️️️️
Д. Фултон
57'
Желтая карточка
Б. Кабанго
22'
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Уиттакер
Пас отдал
А. Форшоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
19
Carl Rushworth
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
(К)
ЦП
8
Оливер Купер
АП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Люк Уильямс
Плимут Аргайл
23
Конор Азар
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
19
Микель Миллер
ЛВ
7
Элфи Девайн
ЦП
24
Дарко Гьяби
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
7
Морган Уиттакер
(К)
ПВ
39
Райан Харди
ЦФ
22
Брендан Гэллоуэй
ЦФ
19
Lewis Gibson
ЦФ
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
26
Filip Lissah
ЦЗ
24
Шарль Саго
ЛВ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
28
Чарли Патино
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
9
Николай Кухаревич
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Плимут Аргайл
25
Каллум Бертон
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
24
Lino Sousa
ЦЗ
4
Адам Рэнделл
ОП
24
Caleb Roberts
ЦП
23
Каллум Райт
ЦП
19
Бен Уэйн
ЦФ
25
Фредди Иссака
ЦФ
4-2-1-3
19
15
Вуд
5
Кабанго
14
Тимон
26
Ноутон
4
Фултон
6
Гримес
8
Купер
12
Йетс
35
Рональд
35
Патерсон
2-3-2-3
23
Азар
19
Мамба
4
Филлипс
7
Девайн
24
Гьяби
28
Форшоу
7
Уиттакер
19
Миллер
19
22
Гэллоуэй
39
Харди
8
Купер
28
Патино
28
Патино
8
Купер
35
Рональд
24
Саго
24
Саго
35
Рональд
4
Фултон
77
Плахета
77
Плахета
4
Фултон
12
Йетс
11
Каллен
11
Каллен
12
Йетс
19
Мамба
29
Соринола
29
Соринола
19
Мамба
7
Уиттакер
5
Плегесуэло
5
Плегесуэло
7
Уиттакер
19
Миллер
24
24
19
Миллер
7
Девайн
4
Рэнделл
4
Рэнделл
7
Девайн
39
Харди
19
Уэйн
19
Уэйн
39
Харди
Остались в запасе
Суонси
Плимут Аргайл
1
Энди Фишер
ВР
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
26
Filip Lissah
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Главный тренер
Люк Уильямс
25
Каллум Бертон
ВР
24
Caleb Roberts
ЦП
23
Каллум Райт
ЦП
25
Фредди Иссака
ЦФ
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
26
Filip Lissah
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Остались в запасе
25
Каллум Бертон
ВР
24
Caleb Roberts
ЦП
23
Каллум Райт
ЦП
25
Фредди Иссака
ЦФ
Главный тренер
Люк Уильямс
Статистика матча Суонси - Плимут Аргайл
2
3
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
12
14
Офсайды
2
3
Количество передач
567
242
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
69
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.94
0.92
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Информация о матче
Главный судья:
Сэм Эллисон
Стадион:
Swansea.com Stadium, Swansea
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