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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Лестер
Сток Сити - Лестер: обзор матча 03 февраля 2024
Сток Сити
03.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
0 : 5
Завершен
Лестер
27'
П. Дака
30'
К. МакАтир
66'
П. Дака (П)
73'
Д. Варди
90+8'
Д. Варди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Лестер
90'
+8
ГОЛ с пенальти! 0:5!
Д. Варди
Желтая карточка
М. Роуз
90'
+7
90'
+5
Желтая карточка
Д. Джастин
Желтая карточка
Б. Уилмот
90'
84'
Замена
Х. Чодури
️️️️
Р. Перейра
73'
ГОЛ! 0:4!
Д. Варди
Пас отдал
Д. Джастин
Замена
Л. Макнелли
️️️️
К. Хувер
71'
70'
Замена
Д. Джастин
️️️️
С. Мавидиди
70'
Замена
Д. Варди
️️️️
П. Дака
66'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
П. Дака
Замена
А. Видигаль
️️️️
Т. Кэмбелл
57'
Замена
Н. Лоу
️️️️
Л. Гуч
57'
Желтая карточка
Д. Ба
47'
Замена
Н. Эннис
️️️️
Б. Пирсон
46'
46'
Замена
Б. Нельсон
️️️️
Я. Вестергор
Замена
Д. Ба
️️️️
М. Лери
46'
46'
Замена
Д. Прат
️️️️
К. МакАтир
42'
Желтая карточка
С. Мавидиди
40'
Желтая карточка
К. МакАтир
30'
ГОЛ! 0:2!
К. МакАтир
Пас отдал
К. Дьюсбери-Холл
27'
ГОЛ! 0:1!
П. Дака
Пас отдал
И. Фатаву
Желтая карточка
М. Лери
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Майкл Роуз
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
18
Вутер Бюргер
(К)
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
(К)
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
20
Кейси МакАтир
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Сток Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Люк Макнелли
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
10
Джун-Хо Ба
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
9
Найл Эннис
ЦФ
9
Натан Лоу
ЦФ
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
4
Бен Нельсон
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
26
Деннис Прат
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
9
Томас Кэннон
ЦФ
3-4-1-2
1
Бонхэм
5
Роуз
16
Уилмот
25
Хувер
15
Томпсон
4
Пирсон
18
Бюргер
25
Кандл
7
Лери
7
Гуч
23
Кэмбелл
4-1-1-2-2
1
Хермансен
21
Перейра
23
Вестергор
2
Дойл
4
Фас
8
Дьюсбери-Холл
4
Уинкс
7
Фатаву
20
МакАтир
45
Мавидиди
27
Дака
25
Хувер
15
Макнелли
15
Макнелли
25
Хувер
7
Лери
10
Ба
10
Ба
7
Лери
23
Кэмбелл
7
Видигаль
7
Видигаль
23
Кэмбелл
4
Пирсон
9
Эннис
9
Эннис
4
Пирсон
7
Гуч
9
Лоу
9
Лоу
7
Гуч
23
Вестергор
4
Нельсон
4
Нельсон
23
Вестергор
45
Мавидиди
24
Джастин
24
Джастин
45
Мавидиди
20
МакАтир
26
Прат
26
Прат
20
МакАтир
21
Перейра
8
Чодури
8
Чодури
21
Перейра
27
Дака
9
Варди
9
Варди
27
Дака
Остались в запасе
Сток Сити
Лестер
34
Фрэнк Филдинг
ВР
8
Льюис Бэйкер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
Главный тренер
Алекс Нил
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
9
Томас Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
8
Льюис Бэйкер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
9
Томас Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Сток Сити - Лестер
4
3
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
3
6
Нарушения
10
12
Офсайды
1
3
Количество передач
403
555
Сейвы
4
3
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
9
15
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
0.87
2.71
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Главный судья:
Льюис Смит
Стадион:
bet365 Stadium, Stoke
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