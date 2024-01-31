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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Уотфорд
Шеффилд Уэнсдэй - Уотфорд: обзор матча 31 января 2024
Шеффилд Уэнсдэй
31.01.2024, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
0 : 0
Завершен
Уотфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Уотфорд
Замена
M. Wilks
️️️️
А. Мусаба
90'
+3
90'
Желтая карточка
Б. Хамер
Замена
М. Диаби
️️️️
Б. Беннэн
86'
85'
Замена
Э. Деннис
️️️️
Г. Чакветадзе
82'
Замена
Р. Портеус
️️️️
М. Поллок
76'
Желтая карточка
М. Поллок
Желтая карточка
Б. Беннэн
75'
73'
Замена
К. Сема
️️️️
Д. Льюис
73'
Замена
М. Райович
️️️️
В. Байо
Замена
B. Cadamarteri
️️️️
И. Угбо
72'
Замена
М. Смит
️️️️
Д. Виндасс
46'
46'
Замена
Я. Асприлья
️️️️
М. Мартинс
Желтая карточка
M. Johnson
42'
Желтая карточка
А. Фамево
39'
Желтая карточка
Л. Палмер
29'
25'
Желтая карточка
М. Мартинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
1
James Beadle
ВР
14
Акин Фамево
ЦЗ
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
10
Бэрри Беннэн
(К)
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
10
Джош Виндасс
АП
49
Антони Мусаба
ПВ
6
Ciaran Brennan
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
29
Уэсли Худт
(К)
ЦЗ
2
Райан Эндрюс
ПЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
8
Джейк Ливермор
ОП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Шеффилд Уэнсдэй
1
Пирс Чарльз
ВР
23
Gui Siqueira
ЦЗ
44
Мохамед Диаби
ОП
6
Уилл Волкс
ЦП
11
Bailey-Tye Cadamarteri
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
10
Томас Инс
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
9
Милета Райович
ЦФ
3-3-2-3
1
14
Фамево
5
Бернард
2
Валентин
10
Беннэн
2
Палмер
28
10
Виндасс
49
Мусаба
23
Гассама
99
Угбо
6
3-1-3-1-2
29
Хамер
2
Эндрюс
29
Худт
18
Льюис
8
Ливермор
20
Деле-Баширу
8
Коне
30
Чакветадзе
11
Мартинс
6
Поллок
15
Байо
10
Беннэн
44
Диаби
44
Диаби
10
Беннэн
99
Угбо
11
11
99
Угбо
49
Мусаба
12
12
49
Мусаба
10
Виндасс
14
Смит
14
Смит
10
Виндасс
6
Поллок
5
Портеус
5
Портеус
6
Поллок
18
Льюис
12
Сема
12
Сема
18
Льюис
11
Мартинс
22
Асприлья
22
Асприлья
11
Мартинс
30
Чакветадзе
17
Деннис
17
Деннис
30
Чакветадзе
15
Байо
9
Райович
9
Райович
15
Байо
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Уотфорд
1
Пирс Чарльз
ВР
23
Gui Siqueira
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
1
Пирс Чарльз
ВР
23
Gui Siqueira
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
Главный тренер
Данни Рель
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Уотфорд
4
3
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
8
13
Офсайды
1
2
Количество передач
476
323
Сейвы
2
5
Точность передач %
84
74
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
9
5
xG (ожидаемые голы)
1.35
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Главный судья:
Tom Nield, England
Стадион:
Hillsborough Stadium, Sheffield
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