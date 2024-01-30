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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лестер - Суонси
Лестер - Суонси: обзор матча 30 января 2024
Лестер
30.01.2024, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
3 : 1
Завершен
Суонси
3'
К. Дьюсбери-Холл
69'
С. Мавидиди (П)
72'
Ю. Акгюн
90+5'
Д. Аллен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Суонси
90'
+5
ГОЛ! 3:1!
Д. Аллен
Пас отдал
Д. Йетс
Замена
Б. Нельсон
️️️️
Я. Вестергор
88'
81'
Замена
О. Купер
️️️️
Л. Каллен
80'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Д. Фултон
Замена
Т. Кэннон
️️️️
П. Дака
80'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
К. МакАтир
80'
ГОЛ! 3:0!
Ю. Акгюн
72'
71'
Замена
Б. Кабанго
️️️️
Б. Хамфрис
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Мавидиди
69'
68'
Желтая карточка
Н. Вуд
61'
Замена
К. Ноутон
️️️️
Г. Дарлинг
Желтая карточка
К. Дьюсбери-Холл
55'
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
Д. Прат
54'
46'
Замена
Рональд
️️️️
Х. Эшби
ГОЛ! 1:0!
К. Дьюсбери-Холл
Пас отдал
П. Дака
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
(К)
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Суонси
19
Carl Rushworth
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
(К)
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Люк Уильямс
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
47
Арджан Райкхи
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
9
Томас Кэннон
ЦФ
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
28
Чарли Патино
ЦП
8
Оливер Купер
АП
35
Рональд
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хермансен
4
Фас
23
Вестергор
2
Дойл
21
Перейра
8
Дьюсбери-Холл
4
Уинкс
26
Прат
20
МакАтир
27
Дака
45
Мавидиди
3-2-2-3
19
15
Вуд
6
Хамфрис
14
Тимон
33
Эшби
6
Дарлинг
4
Фултон
6
Гримес
12
Йетс
11
Каллен
35
Патерсон
23
Вестергор
4
Нельсон
4
Нельсон
23
Вестергор
26
Прат
11
Акгюн
11
Акгюн
26
Прат
20
МакАтир
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
20
МакАтир
27
Дака
9
Кэннон
9
Кэннон
27
Дака
6
Хамфрис
5
Кабанго
5
Кабанго
6
Хамфрис
6
Дарлинг
26
Ноутон
26
Ноутон
6
Дарлинг
4
Фултон
7
Аллен
7
Аллен
4
Фултон
11
Каллен
8
Купер
8
Купер
11
Каллен
33
Эшби
35
Рональд
35
Рональд
33
Эшби
Остались в запасе
Лестер
Суонси
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
47
Арджан Райкхи
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
1
Энди Фишер
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
28
Чарли Патино
ЦП
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Главный тренер
Люк Уильямс
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
47
Арджан Райкхи
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
28
Чарли Патино
ЦП
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Люк Уильямс
Статистика матча Лестер - Суонси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Keith Stroud, England
Стадион:
Кинг Пауэр
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