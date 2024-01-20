Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Бирмингем Сити
Сток Сити - Бирмингем Сити: обзор матча 20 января 2024
Сток Сити
20.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
1 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
70'
Д. Томпсон
10'
Д. Стэнсфилд
49'
Ж. Бакуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Бирмингем Сити
Желтая карточка
Б. Уилмот
90'
+5
Желтая карточка
Л. Гуч
90'
+3
Замена
Н. Лоу
️️️️
Р. Ммае
82'
75'
Замена
К. Лонг
️️️️
Ж. Бакуна
71'
Замена
А. Доззел
️️️️
И. Суньич
ГОЛ! 1:2!
Д. Томпсон
Пас отдал
В. Бюргер
70'
Замена
Л. Гуч
️️️️
К. Хувер
70'
67'
Замена
Т. Робертс
️️️️
С. Дембеле
Замена
М. Лери
️️️️
А. Видигаль
58'
Замена
Б. Уилмот
️️️️
Л. Бэйкер
58'
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
Л. Макнелли
58'
49'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Бакуна
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Стэнсфилд
Пас отдал
К. Миеси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Даниэль Иверсен
ВР
15
Люк Макнелли
ЦЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
15
Джордан Томпсон
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
18
Вутер Бюргер
(К)
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
10
Джун-Хо Ба
ЦП
8
Райан Ммае
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
28
Дион Сэндерсон
(К)
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
26
Иван Суньич
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
9
Натан Лоу
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
3-5-1-1
1
Иверсен
15
Макнелли
5
Роуз
25
Хувер
25
Кандл
18
Бюргер
8
Бэйкер
10
Ба
15
Томпсон
7
Видигаль
8
Ммае
3-2-3-1-1
26
Радди
16
Драме
28
Сэндерсон
3
Бьюкэнан
5
Белик
26
Суньич
8
Джеймс
7
Бакуна
23
Миеси
23
Дембеле
28
Стэнсфилд
8
Бэйкер
16
Уилмот
16
Уилмот
8
Бэйкер
7
Видигаль
7
Лери
7
Лери
7
Видигаль
15
Макнелли
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
15
Макнелли
25
Хувер
7
Гуч
7
Гуч
25
Хувер
8
Ммае
9
Лоу
9
Лоу
8
Ммае
7
Бакуна
13
Лонг
13
Лонг
7
Бакуна
26
Суньич
21
Доззел
21
Доззел
26
Суньич
23
Дембеле
19
Робертс
19
Робертс
23
Дембеле
Остались в запасе
Сток Сити
Бирмингем Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
Главный тренер
Алекс Нил
13
Нил Этеридж
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Сток Сити - Бирмингем Сити
2
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
13
2
Нарушения
5
7
Офсайды
0
1
Количество передач
573
246
Сейвы
3
4
Точность передач %
81
64
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
2.12
0.45
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
bet365 Stadium, Stoke
Посещаемость:
25058
Новости команд
Все
Сток Сити
Бирмингем Сити
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
2025.08.21 21:49
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+