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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Ковентри
Шеффилд Уэнсдэй - Ковентри: обзор матча 20 января 2024
Шеффилд Уэнсдэй
20.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
1 : 2
Завершен
Ковентри
68'
Д. Виндасс
40'
Б. Шиф
57'
Б. Шиф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Ковентри
90'
Замена
Д. Аллен
️️️️
К. О'Харе
Желтая карточка
M. Johnson
89'
Желтая карточка
Б. Беннэн
87'
Замена
M. Wilks
️️️️
Л. Палмер
85'
84'
Желтая карточка
К. Палмер
80'
Замена
Э. Симмс
️️️️
М. Гудден
79'
Замена
Д. Латибодье
️️️️
Д. Экклз
ГОЛ! 1:2!
Д. Виндасс
68'
66'
Желтая карточка
М. Гудден
Замена
И. Угбо
️️️️
Э. Флетчер
62'
Замена
B. Cadamarteri
️️️️
У. Волкс
61'
Замена
А. Фамево
️️️️
M. Ihiekwe
61'
Замена
А. Мусаба
️️️️
Д. Гассама
61'
59'
Желтая карточка
М. ван Эвейк
57'
ГОЛ! 0:2!
Б. Шиф
53'
Желтая карточка
Т. Сакамото
43'
Желтая карточка
Б. Шиф
40'
ГОЛ! 0:1!
Б. Шиф
Пас отдал
Д. Экклз
Желтая карточка
Д. Гассама
36'
Желтая карточка
M. Ihiekwe
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
1
James Beadle
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
10
Бэрри Беннэн
(К)
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Джош Виндасс
АП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Ковентри
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
18
Бен Шиф
(К)
ОП
28
Джош Экклз
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
14
Акин Фамево
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
44
Мохамед Диаби
ОП
7
George Byers
ЦП
11
Bailey-Tye Cadamarteri
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
24
Джейми Аллен
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
2-4-1-3
1
5
Бернард
2
Валентин
2
Палмер
10
Беннэн
6
Волкс
28
10
Виндасс
11
Флетчер
23
Гассама
20
4-1-1-2-2
40
Коллинс
27
ван Эвейк
4
Томас
15
Китчинг
21
Бидуэлл
18
Шиф
28
Экклз
7
Сакамото
17
О'Харе
45
Палмер
24
Гудден
20
14
Фамево
14
Фамево
20
6
Волкс
11
11
6
Волкс
2
Палмер
12
12
2
Палмер
23
Гассама
49
Мусаба
49
Мусаба
23
Гассама
11
Флетчер
99
Угбо
99
Угбо
11
Флетчер
28
Экклз
22
Латибодье
22
Латибодье
28
Экклз
17
О'Харе
24
Аллен
24
Аллен
17
О'Харе
24
Гудден
9
Симмс
9
Симмс
24
Гудден
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Ковентри
1
Cameron Dawson
ВР
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
44
Мохамед Диаби
ОП
7
George Byers
ЦП
Главный тренер
Данни Рель
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
29
Виктор Торп
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
1
Cameron Dawson
ВР
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
44
Мохамед Диаби
ОП
7
George Byers
ЦП
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
29
Виктор Торп
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Ковентри
4
5
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
6
7
Нарушения
14
11
Офсайды
5
0
Количество передач
382
471
Сейвы
4
4
Точность передач %
74
78
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
1.41
1.16
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Anthony Backhouse, England
Стадион:
Hillsborough Stadium, Sheffield
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